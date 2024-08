A- A+

Prevenção Afogamentos em Ipojuca geram alerta para banho de mar; veja dicas de prevenção No último domingo (18), dois turistas se afogaram na praia do Cupe

As praias de Pernambuco são um símbolo do Estado e uma das principais atrações para turistas do Brasil e de outros países.

Para aproveitar a beleza natural do litoral, é necessário ter atitudes preventivas para não prejudicar o momento de lazer com a família.

No último domingo (18), Anderson de Almeida, de 38 anos, e Alaa Kosmaa, de 31, turistas do Paraná e do Líbano, respectivamente, se afogaram na praia do Cupe, em Ipojuca, após entrar numa corrente de retorno e faleceram. A praia próxima a Porto de Galinhas tem um histórico de óbitos por afogamento.

Desde março de 2023 não acontecia um incidente na praia do Cupe. O trabalho de prevenção e resgate é realizado pelo Salvamar da prefeitura de Ipojuca nos 32km de extensão do litoral do município.

Marcos Costa, guarda municipal e coordenador-geral do Salvamar Ipojuca, destacou a atuação dos guarda-vidas para diminuir os incidentes no local.

São 80 profissionais que fazem parte do Salvamar e 40 trabalham por dia, com início a partir das 5h30 da manhã e final das rondas às 17h.

"Conseguimos um longo período sem incidentes devido ao trabalho de prevenção e da quantidade de guarda-vidas que existe na prefeitura do município. O que aconteceu [no domingo] foi uma fatalidade, porque tinham bandeiras sinalizando a correnteza de retorno e guarda-vidas no local", comentou o coordenador.

Apesar do histórico de casos na praia do Cupe, Marcos ressaltou que as áreas de perigo aos banhistas são todas sinalizadas.

"Há várias correntes de retorno no litoral de Ipojuca, não só na praia do Cupe. Elas são sinalizadas e existe um trabalho preventivo".

Alguns desses pontos críticos são fixos, enquanto outros variam em determinados períodos. "Quando tem essas alterações, a gente muda as bandeiras", garantiu o coordenador.

Ele também afirmou que os turistas que foram a óbito tinham sido alertados do perigo, mas retornaram ao mar.

Dicas de segurança

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o major Carlos Oliveira, chefe da Divisão de Operações do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, explicou os principais cuidados que a população deve tomar nas praias para evitar acidentes.

Segundo o major, é fundamental que as pessoas busquem praias com a presença dos guarda-vidas e também respeitem as sinalizações que indiquem perigo ao banho na área.

"Nas praias em que o Corpo de Bombeiros atua diretamente na prevenção, temos os guarda-vidas tecnicamente e fisicamente preparados para exercer essa atividade", destacou.

Outro ponto importante é que as pessoas sempre procurem ajuda profissional nos incidentes na praia.

“Recomendamos que o banhista nunca tente entrar para retirar pessoas, o que pode colocar sua própria vida em risco". Lançar objetos flutuantes para a vítima boiar é uma opção melhor.

Em caso de emergência, deve-se ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do 193. O órgão divulga essas e outras informações no perfil do instagram: @cbmar.cbmpe.

Atenção especial com crianças:

- Os pais precisam entender que ao levar crianças para as praias, elas são a prioridade.

- Toda criança numa praia precisa ser identificada. Os pais podem colocar um crachá ou pulseira com o nome das crianças e/ou o número dos responsáveis.

- Usar roupas que façam contraste com a água e areia da praia.

- Os pais devem evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

