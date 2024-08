A- A+

Afogamento Dois turistas morrem após se afogarem na praia do Cupe, em Ipojuca O caso aconteceu no último domingo (18) e foi confirmado pela prefeitura do município nesta segunda (19)

Um turista do Líbano, de 31 anos, e outro do Paraná, de 36 anos, se afogaram na praia do Cupe, no município de Ipojuca, no Grande Recife.

O caso aconteceu no último domingo (18) e foi confirmado pela prefeitura da cidade nesta segunda (19).

De acordo com a gestão de Ipojuca, as vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas, também em Ipojuca.

No local, eles receberam os primeiros atendimentos, mas não resistiram. Os turistas não tiveram os nomes divulgados.

Ainda segundo a prefeitura do município, os turistas estavam tomando banho num banco de areia numa área de correnteza, quando a maré encheu.

O local é identificado com bandeiras de sinalização de risco.

Nesta segunda-feira (19), os corpos dos turistas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área Central do Recife.

