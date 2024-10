A- A+

INVESTIGAÇÃO Universitária que morreu em acidente com moto aquática na praia de Gaibu não tinha habilitação Marinha do Brasil abriu inquérito para investigar causas e circunstâncias do acidente

A Marinha do Brasil abriu inquérito para investigar causas e circunstâncias da morte da estudante de nutrição Larissa Belchior Gallindo, de 27 anos. A universitária não tinha habilitação para pilotar o veículo aquático.

Segundo a Capitania dos Portos de Pernambuco, para pilotar uma embarcação como moto aquática, é necessário ser habilitado como motonauta.

A jovem pilotava uma moto aquática, no último domingo (13), quando perdeu o controle do veículo e entrou em uma área de mangue, na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Após o acidente, Larissa chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

O HR confirmou que Larissa deu entrada na unidade de saúde, mas morreu pouco depois.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte a esclarecer". "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a corporação.

O enterro de Larissa foi realizado no Cemitério Memorial, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no final da tarde de segunda-feira (13).

Pesar

Larissa era filha de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Em comunicado publicado no Instagram, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Pernambuco (Sintrajuf-PE) lamentou a morte da jovem.

"Prestamos nossa solidariedade nesse momento de dor e rogamos pelo conforto espiritual de familiares e amigos de Larissa", disse o sindicato.

