Estudante universitária morre após perder controle de jet ski e entrar em mangue na praia de Gaibu

Uma estudante universitária de 27 anos morreu, no último domingo (13), após perder o controle do jet ski que pilotava e entrar em uma área de manguezal, na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco.

Larissa Belchior Gallindo era estudante de Nutrição. A jovem chegou a ser socorrida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

O HR confirmou que Larissa deu entrada na unidade de saúde, mas morreu pouco depois.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte a esclarecer". "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a corporação.

O enterro de Larissa foi realizado no Cemitério Memorial, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no final da tarde de segunda-feira (13).

Pesar

Larissa era filha de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Em comunicado publicado no Instagram, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Pernambuco (Sintrajuf-PE) lamentou a morte da jovem.

"Prestamos nossa solidariedade nesse momento de dor e rogamos pelo conforto espiritual de familiares e amigos de Larissa", disse o sindicato.

