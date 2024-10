A- A+

RECIFE Membro de quadrilha que usou caminhão para roubar R$ 700 mil em bobinas é preso em flagrante Crime aconteceu no Recife, na área de atuação da Delegacia Seccional do Espinheiro, segundo a Polícia Civil

Um homem de 32 anos suspeito de integrar uma quadrilha que rendeu funcionários e roubou uma carga de seis bobinas de cabo de 120 mm, totalizando 3.589 metros e avaliada em R$ 704.031,81, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco. O grupo usou um caminhão munck para efetuar o roubo.

Um funcionário da empresa, do setor de locação e mão de obra, foi à delegacia prestar queixa sobre o roubo, na última sexta-feira (11). Ele disse aos policiais que o roubo havia sido praticado por algumas pessoas que chegaram à empresa portando armas de fogo.

A partir das investigações, os policiais iniciaram diligências e conseguiram identificar e prender um dos criminosos ainda no mesmo dia. A carga que havia sido roubada foi recuperada pela Polícia Civil.

Delegado Seccional do Espinheiro, Diego Acioli falou, em entrevista coletiva de imprensa, no Recife, nesta terça-feira (15), que a ação criminosa foi "bem articulada".

"A gente tomou conhecimento, inclusive, com a investigação, que essa ordem partiu de dentro do presídio, e, na ocasião, um indivíduo do presídio determinou que o restante do grupo, que está solto, alugasse um caminhão para fazer esse roubo", afirmou o delegado.



A empresa fica na área de atuação da Delegacia Seccional do Espinheiro, segundo a corporação. Já a prisão foi efetuada por meio da Delegacia do Cordeiro, coordenada pelo delegado João Gustavo Godoy Ferraz.

Inicialmente, explicou Diego Acioli, dois dos membros da quadrilha chegaram na empresa e renderam os funcionários. "Em seguida, chega o restante do grupo com o caminhão, colocam essas seis bobinas, que totalizam um valor de R$ 704 mil de produtos subtraídos, em cima do veículo e fogem", completou o delegado.

Nas investigações, os policiais conseguiram localizar o veículo e a pessoa que o alugou, que foi o homem preso em flagrante.

"Conseguimos identificar os demais e o inquérito continua para que todos sejam indiciados", afirmou o delegado Diego Acioli.



A carga roubada havia sido levada para Jaboatão dos Guararapes e, posteriormente, foi transportada para um galpão em Abreu e Lima. "Justamente o local onde a equipe foi e conseguiu recuperar todo o material que havia sido subtraído", explicou Diego Acioli.

Delegado do Espinheiro, Diego Acioli explicou o caso em coletiva de imprensa (Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação)

"Segundo as vítimas, eles foram ameaçados em todo momento. Não houve agressão física, mas os funcionários foram ameaçados. Tiveram os braços amarrados e sofreram muita violência psicológica, não violência física, mas em todo momento eram ameaçados", detalhou o delegado, ao falar sobre as ameaças feitas aos funcionários.

Os bandidos tinham interesse no cobre que tem no interior dos fios roubados. De acordo com o delegado, a carga poderia ser vendida por R$ 300 mil no mercado paralelo — apesar de custar mais de R$ 700 mil na nota fiscal.

"Foi uma ação grande, uma ação bem trabalhada e a gente, da Polícia Civil, conseguiu realizar essa investigação recuperando todo o material e devolvendo ao proprietário", finalizou Diego Acioli.

