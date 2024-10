A- A+

SAIRÉ Motorista perde controle, carro capota e mata pedestre na BR-232, no Agreste de Pernambuco Acidente aconteceu por volta das 17h no quilômetro 93 do sentido Interior-Recife da BR-232, em Sairé

Um carro capotou após o motorista perder o controle do veículo, no fim da tarde dessa segunda-feira (14), e acabou atingindo um pedestre de 56 anos que estava no local. O homem atingido pelo veículo morreu.

O acidente aconteceu por volta das 17h no quilômetro 93 do sentido Interior-Recife da BR-232, em Sairé, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do carro ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bezerros, também no Agreste.

O corpo do pedestre, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

As investigações do caso estão sob a responsabilidade da Polícia Civil.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Paulista: incêndio atinge apartamento de bloco residencial no bairro de Maranguape I; não há vítimas