Serra Talhada: três ocupantes de moto, incluindo criança de 4 anos, ficam feridos em colisão

Uma criança de 4 anos e outras duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas durante uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu no km 415 da via, por volta das 18h10 desse domingo (13).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro estava saindo da rodovia, quando mudou de faixa e colidiu frontalmente com a moto, onde estavam um casal e uma menina de 4 anos.



Com o impacto da colisão, o carro e a moto ficaram parcialmente destruídos.

Acidente aconteceu na BR-232, em Serra Talhada | Foto: PRF/Divulgação

Os três ocupantes da motocicleta ficaram feridos e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.



Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

A PRF informou que o motorista do carro não ficou ferido, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

