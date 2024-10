Ônibus elétrico começou a ser testado no Recife nesta segunda (14)

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) iniciou, na manhã desta segunda-feira (14), o teste, em caráter experimental temporário, do ônibus elétrico da linha Marco Zero/Derby.

A iniciativa, que vai ficar em operação até o dia 3 de novembro, é uma parceria com a empresa Ankai do Brasil e o Consórcio Conorte.

Antes de começar a operação, o veículo passou por um processo de inspeção. Alex Carvalho, chefe de divisão de Vistoria do CTM, destacou que o veículo elétrico tem o diferencial de ter um número menor de componentes mecânicos que os modelos tradicionais.

“É bem diferente dos ônibus com motor a diesel, que apresentam diversas partes móveis e sistemas de lubrificação, alimentação de combustível e tratamento de gases. Mesmo com uma menor quantidade de itens, é indispensável vistoriar o ônibus porque ele deve operar atendendo normas técnicas e leis específicas que refletem diretamente na segurança e conforto do motorista e passageiros”, afirmou.