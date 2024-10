Governo de Pernambuco inicia operação de ônibus elétrico em rota turística entre Recife e Olinda

A- A+

O Governo de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer, iniciou nesta sexta-feira (11) a operação de um ônibus elétrico para transportar turistas entre Recife e Olinda. O projeto, promovido pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), busca oferecer uma alternativa sustentável aos veículos a diesel, alinhada ao esforço do Estado em promover a mobilidade elétrica e reduzir o impacto ambiental.



Durante a apresentação, o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, destacou a importância da iniciativa para o turismo estadual e a parceria com o Consórcio Grande Recife.

“Está sendo desenvolvido um projeto definitivo para que o nosso Estado tenha um ônibus de turismo, como acontece nas grandes cidades do mundo. Dentro dessa construção, surgiu a oportunidade de aliar essa proposta a uma parceria com o Consórcio Grande Recife. Estamos falando de sustentabilidade, com um ônibus que, nos finais de semana, fará uma rota turística entre Recife e Olinda, e durante a semana circulará pela cidade do Recife com uma tarifa diferenciada”, afirmou.

Nery também ressaltou que a iniciativa marca uma nova fase para o transporte público. “O importante é que hoje começa uma nova era para o turismo. É algo que sempre senti falta, enquanto cidadão, e que agora estamos trazendo: um transporte público de qualidade, voltado não só para o turismo, mas também para nossa população.”

Rota e operação

O ônibus elétrico, que ficará em teste até o dia 3 de novembro, ligará o Cais de Santa Rita, no Recife, às mediações do Sítio Histórico de Olinda. A rota passa por importantes pontos turísticos, facilitando o deslocamento de visitantes.

Matheus Freitas, diretor-presidente do CTM, explicou que o serviço estará disponível diariamente, com foco na demanda crescente da população por opções de transporte mais sustentáveis e eficientes.

“Durante os finais de semana, o ônibus circulará pela rota turística entre Recife e Olinda, enquanto nos dias úteis, ele também atenderá à população em outras áreas do Recife, sempre com uma tarifa diferenciada”, detalhou Freitas.

O percurso dentro do Recife será do Marco Zero, no bairro do Recife, até o Derby, com funcionamento das 7h às 22h.

Pagamento

Freitas também destacou que o embarque no ônibus será feito, inicialmente, através do cartão VEM, utilizado no transporte público metropolitano. “Todas as ruas e paradas já estão definidas e serão divulgadas no site do Grande Recife e pela imprensa, para que a população tenha todas as informações sobre o trajeto e os pontos de embarque”, explicou.

Nery, ao ser questionado sobre como os turistas poderão adquirir o cartão VEM, Freitas reconheceu a necessidade de ampliar as opções de pagamento. “Esse é um problema que precisa ser resolvido rapidamente. A ideia é permitir que o turista ou qualquer cidadão possa pagar a tarifa com cartão de crédito, débito ou via Pix. Estamos trabalhando para que isso seja implementado o mais rápido possível”, afirmou.

Sobre a definição dos valores, Freitas explicou que a tarifa foi estabelecida com base nos serviços já existentes na região metropolitana. “Temos o serviço convencional e um serviço opcional, diferenciado, como esse. A tarifa para o trecho Recife-Olinda será de R$ 7,70, enquanto o serviço dentro do Recife custará R$ 5,15”, concluiu.

A apresentação oficial ocorreu na Avenida Professor Andrade Bezerra, em Salgadinho, Olinda, e contou com a presença de autoridades e representantes da imprensa. O ônibus elétrico, equipado com ar-condicionado, representa um passo importante para a modernização do transporte público na Região Metropolitana.

