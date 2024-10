Oropouche: Pernambuco confirma mais três mortes de fetos com o vírus e soma seis perdas gestacionais

A- A+

Três novas perdas gestacionais com o feto positivo para o vírus do Oropouche foram confirmadas em Pernambuco. Ainda não se sabe se a doença causou a morte dos fetos.



Os registros ocorreram em julho deste ano no Recife e em Bom Jardim e Gravatá, no Agreste, mas as confirmações só foram divulgadas nessa quarta-feira (9), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Agora, a pasta estadual contabiliza seis casos confirmados de Oropouche com transmissão vertical - ou seja, quando a doença é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou parto.



Desses seis registros, um caso teve a morte do feto associada à doença.





"As respectivas Secretarias Municipais de Saúde já foram devidamente orientadas e devem dar início ao complemento das investigações com apoio das Gerências Regionais de Saúde (Geres) e da Diretoria Geral de Vigilância Ambiental de Pernambuco", destacou a pasta.



Até o momento, Pernambuco soma 156 casos confirmados da Febre do Oropouche. O vírus foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:



Recife, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Itamaracá, Ipojuca, Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Rio Formoso, Timbaúba, Catende, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Gameleira, Machados, São Benedito do Sul, Santa Cruz do Capibaribe, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.



Ainda segundo a pasta, os municípios de Bom Jardim e Gravatá, apesar da confirmação dos óbitos fetais, só serão incluídos na relação de localidades com o complemento das investigações.



Transmissão e sintomas

A transmissão do Oropouche é feita principalmente pelo inseto conhecido como maruim. Depois de picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus.



Os sintomas são parecidos com os da dengue: dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia.



Chikungunya

Além dos novos casos de Oropouche, a Secretaria de Saúde de Pernambuco também divulgou a quarta morte confirmada por Chikungunya.



De acordo com a pasta, a quarta vítima fatal é uma mulher de 48 anos, moradora da cidade de Palmares, na Zona da Mata Sul do Estado.

A mulher, que era tabagista, apresentava doença hematológica e anemias, morreu no dia 24 de abril deste ano.



Os sintomas apresentados foram febre, dor articular, cefaleia, dor retro orbitária, mialgia, diarreia, sonolência, irritabilidade, calafrios, dor abdominal, náuseas, vômitos, dispneia, dor de garganta, exantema, prostração.



Além das quatro mortes pela Chikungunya, a SES-PE também registrou 4.692 casos prováveis da doença, sendo 1.451 deles já confirmados. A incidência é de 51,8 casos por 100 mil habitantes.

O documento contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 40, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 5 de outubro deste ano.

Do total de casos prováveis de dengue, 11.149 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados pela pasta de saúde, que notificou 182 casos graves e 11 mortes pela doença.

O documento aponta que o número de casos prováveis da doença é 352,9% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 6.557 casos.

Nessa nova publicação, 53 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 68 localidades apresentam incidência média e 64 cidades aparecem com alta incidência de casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, 47 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 29 seguem em investigação.



Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também aponta que, em Pernambuco, foram notificados 278 casos prováveis de Zika, sendo 63 deles em mulheres grávidas.



Nenhum caso foi confirmado até o momento.

