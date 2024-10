A- A+

recife Ponte Giratória, no Recife, reinicia obras e deve ser entregue em março de 2026, diz Prefeitura O investimento passou de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões e, assim que as obras forem finalizadas, o equipamento será liberado para pedestres e veículos

A Prefeitura do Recife informou que a Ponte Giratória, localizada na região central da capital pernambucana e interditada há quase um ano, reiniciou as obras no último dia 30 de setembro e deve ser reentregue em 18 meses - março de 2026. O investimento passou de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões e, assim que as obras forem finalizadas, o equipamento será liberado para pedestres e veículos.

De acordo com a prefeitura, os serviços realizados agora compreendem um reforço do tabuleiro interno da ponte, incluindo as faces laterais das vigas longarinas. Profissionais também se debruçam na execução de um sistema de protensão externa dessas vigas, tanto na face inferior quanto na face superior do tabuleiro.

“O objetivo da protensão externa é aumentar a capacidade de carga da estrutura, redistribuir esforços e reduzir as tensões nas áreas comprometidas, prolongando, assim, a vida útil da ponte e assegurando seu desempenho estrutural conforme as normas vigentes”, explica a secretária municipal de Infraestrutura e presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), Marília Dantas.

Ponte Giratória interditada há quase um ano

A Ponte Giratória, cujo nome oficial é Doze de Setembro, está interditada desde setembro do ano passado. Inicialmente, as obras tinham um prazo de quatro meses para realização. A nova licitação, no entanto, precisou ser lançada após serem constatados mais problemas estruturais.

A Ponte Giratória é um importante equipamento da cidade e liga os bairros de São José e Recife, no Centro, além de facilitar o acesso ao bairro de Santo Antônio e ser rota para a Zona Sul da cidade. A extensão total é de 195,25 metros com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,45 m, 43,35 m e 41,45 m, e vãos de 34 m nas extremidades.

A ponte é formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a extensão, e possui transversinas e altura variável em cada apoio. Transversalmente, o equipamento tem uma largura total de 22 metros, e ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3 m no lado norte e 2 m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4 m e guarda rodas de 0,23 m em cada passeio.

Ao ser interditada, houve transtornos no trânsito no Centro do Recife, inclusive com a mudança de sentido de algumas vias e de rotas de ônibus. Com isso, a reabertura do equipamento é muito aguardada.

Obra de recuperação da Ponte Giratória. - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Outras pontes

Além da Ponte Giratória, a Prefeitura do Recife anunciou que fez um investimento de R$ 160 milhões para obras de recuperação estrutural e construção de pontes e pontilhões na cidade.

Os serviços estão previstos para: a recuperação das pontes Princesa Isabel, Joaquim Cardozo e Joana Bezerra, além da Ponte Giratória; a implantação de um novo pontilhão cruzando a Avenida Agamenon Magalhães, na altura da Rua Amélia; e a construção das pontes Júlia Santiago, do Rio Morno e do Arruda, totalizando oito equipamentos para otimizar a mobilidade do Recife.

As intervenções de requalificação estrutural da Ponte Princesa Isabel têm conclusão prevista para novembro deste ano, com investimento de cerca de R$ 10 milhões. A Ponte Joaquim Cardozo teve início neste ano, com orçamento de R$ 7 milhões.

No caso da Ponte de Joana Bezerra, o processo licitatório já foi concluído, e as obras deverão iniciar no próximo mês, com um investimento aproximado de R$ 17 milhões.



Também em novembro, deverá ser entregue o pontilhão da Rua Amélia, na Avenida Agamenon Magalhães, que conta com um investimento de cerca de R$ 3 milhões; a obra é feita numa parceria entre o Shopping Tacaruna, que paga e executa o pontilhão em concreto, e a Prefeitura do Recife, responsável pela pavimentação, iluminação, paisagismo, passeios e sinalização.

Veja também

PRÊMIO NOBEL Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?