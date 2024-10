Com nova rede LoRaWAN, Recife pode ficar mais inteligente

A- A+

As empresas do Porto Digital do Recife poderão em breve se conectar com a rede LoRaWAN. Durante os próximos seis meses a utilização será disponibilizada de forma gratuita para os bairros do Recife, Santo Antônio, São José e Santo Amaro.

LoRaWAN é uma tecnologia que conecta objetos, como sensores e medidores, à internet de forma eficiente e segura, como mostrou a reportagem de Assíria Florência no portal Movimento Econômico. A rede permite que esses dispositivos, que funcionam com bateria, se comuniquem entre si e com a nuvem, enviando e recebendo informações.

Essa rede possibilita a comunicação em larga escala para dispositivos da Internet das Coisas (IoT). Assim, é possível, por exemplo, controlar à distância o fornecimento de serviços de água e luz, monitorar a qualidade do ar e a temperatura ou rastrear produtos. O acesso está sendo oferecido de forma pioneira pela Parlacom, que com isso contribui para transformar Recife em cidade inteligente.

Segundo Celular

Cerca de 34% dos brasileiros já adotaram a prática de utilizar um celular reserva como medida de proteção contra o crescente número de roubos de aparelhos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) apontam que quase dois celulares são furtados a cada minuto.

Retenção de água da chuva

O telhado verde, solução exitosa adotada pela Construtora Rio Ave no Empresarial Charles Darwin, consegue reter 82% da água da chuva. Prática sustentável, ela reduz riscos de alagamentos, promove o uso consciente da água, eficiência energética e contribui para a reduzir o calor.

Disputa na América Latina

Após conquistar o primeiro lugar como Loja de Conveniência mais Bonita do Brasil, com prêmio concedido pelo setor de combustíveis, a Convém - marca própria de loja de conveniência do Grupo Dislub Equador - está concorrendo à premiação internacional NACS Convenience Retailer of the Year Award Latin America, concedido aos melhores designs e operações do setor varejista de conveniência.



MRV

Após 14 anos, o Villa Natal, complexo residencial planejado pela MRV em Jaboatão dos Guararapes, entra na fase final de entrega. Com a Villa das Laranjeiras, a empresa do Grupo MRV&CO, caminha para finalizar o projeto pioneiro e inovador no bairro de Socorro. São dez empreendimentos e mais de 3,4 mil unidades habitacionais. Os investimentos em planejamento de infraestrutura e urbanismo foram de R$ 20 milhões.



Beleza

A Cosmobeauty inaugurou uma nova loja conceito em Boa Viagem, na Av. Conselheiro Aguiar, 597. A marca oferece produtos de alta performance e um espaço dedicado à capacitação de profissionais de beleza. A iniciativa é liderada por Fernanda Sanches.



Oportunidade para mulheres

Estão abertas as inscrições para o Código M, evento promovido pela organização de impacto social Laboratória em parceria com o Google.Org., que irá acontecer no próximo dia 05 de novembro, das 8h às 13h, no Bairro do Recife. A programação inclui workshops, palestras, bate-papos e oficinas práticas ministradas por especialistas. O público-alvo são mulheres que querem oportunidades de emprego na área tech, mas não sabem por onde começar. Não é necessário conhecimento prévio para participar. Toda a programação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no site oficial www.codigom.la/br. São apenas 200 vagas.

Medicina



O Conselho Federal de Medicina instituiu novos limites para as práticas em atividades de saúde no Brasil, com a Resolução 2386/2024. Agora, todos os médicos precisam declarar seus vínculos com setores da indústria de saúde. O advogado Pedro Bacelar, do escritório Bacelar & Cabral Advogados, diz que o objetivo é trazer mais transparência e destaca que a decisão representa um avanço significativo para o consumidor.

