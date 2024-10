Grande Recife registra cinco mortes de ciclistas em colisões de trânsito em menos de um mês

A- A+

Cinco cilistas morreram em colisões de trânsito em menos de um mês no Grande Recife. Quatro casos aconteceram no Recife, e o outro foi em Jaboatão dos Guararapes. A alta recorrência em um espaço tão curto de tempo, claro, chama atenção para a segurança cicloviária na região. A Autarquia de Controle de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), por meio de nota, afirmou ter "política totalmente voltada para a segurança viária da população", a fim de evitar mais ocorrências do tipo.

O último caso aconteceu na manhã dssae quarta-feira (9), quando um ciclista morreu em colisão com ônibus em Afogados, Zona Oeste do Recife. De acordo com a Urbana-PE, que gere os ônibus no Grande Recife, informações iniciais apontam que o homem de 50 anos, que não teve o nome identificado, teria tentado desviar de um caminhão antes de colidir com a lateral de um coletivo da Linha 222 - Jardim Uchôa/Cais De Santa Rita, pertencente à empresa Metropolitana. Ele veio morreu no local.

Por meio de nota, a empresa Metropolitana disse "lamentar profundamente a ocorrência". "A empresa informa que está colaborando com as investigações das autoridades competentes sobre o caso. A Metropolitana manifesta o seu mais profundo pesar e se solidariza com a família e os amigos da vítima", disse a operadora.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que informou, também por meio de nota, que registrou a ocorrência na Delegacia de Afogados, e que "as investigações seguirão até a elucidação dos fatos".



Mortes de ciclistas na RMR

Os dois primeiros casos nos últimos dias aconteceram no dia 16 de setembro, nos bairros Parnamirim e Beberibe, na Zona Norte do Recife. Um deles andava de bicicleta no cruzamento das ruas Compositor Vinicius de Moraes e Uriel de Holanda, em Beberibe, a cerca de 50 metros da Praça da Convenção, quando houve a colisão com um ônibus.

O outro sinistro ocorreu quando a vítima, um homem de 46 anos, foi atingido por um micro-ônibus complementar, na rua João Tude de Melo, nas proximidades do restaurante Guaiamum Gigante. Por meio de nota, a CTTU afirmou que a avenida João Tude de Melo faz parte do Plano Diretor Cicloviário, sendo de responsabilidade do Governo do Estado, dentro da Rede Cicloviária Metropolitana.



Na ocasião, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) chegou, a fazer um protesto no Recife em homenagem aos ciclistas e com pedidos por melhorias de segurança. O grupo instalou as chamadas "Ghost Bikes", bicicletas brancas que simbolizam a morte, nas vias onde os sinistros ocorreram.



"Esse ato simbólico homenageia as vítimas e busca chamar a atenção para a urgente necessidade de uma infraestrutura segura para quem se desloca de bicicleta em nossa cidade (...) Vamos transformar essa dor em luta por mudanças! Traga sua bike e sua força por justiça e segurança para todos os ciclistas", disse a Ameciclo, por meio de nota oficial.

Acidente que aconteceu na rua João Tude de Melo - Foto: Cortesia.

A outra vítima, uma estudante de Engenharia Civil na Universidade de Pernambuco (UPE) de 20 anos, teve uma colisão em um motociclista no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife. O sinistro ocorreu no dia 24 de setembro, e ela falceu no dia 26.



Na última sexta-feira (4), um ciclista de 60 anos morreu em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, em batida com caminhão na rodovia estadual PE-17, mais conhecida como Estrada da Muribeca.



O que diz a CTTU

Procurada pela reportagem, a CTTU chamou atenção para a neessidade da ajuda da população, já que a segurança viária depende, principalmente, do respeito às leis de trânsito.



"Motociclistas e demais condutores devem se conscientizar de que também são responsáveis pela segurança dos ciclistas e que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo automotor em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicativo três, somando sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41", disse a Autarquia.



A CTTU afirmou ainda que "a promoção da segurança viária para ciclistas também vem sendo reforçada com uso de novos equipamentos de segregação e de fiscalização eletrônica nas vias". Para isso, estão sendo elaboradas campanhas educativas, principalmente junto aos motoristas das empresas de transporte coletivo sobre o respeito aos ciclistas e normas de conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dos cinco casos, três envolveram ônibus do Grande Recife. - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

No Recife, de acordo com a Autarquia, existem 195,5 km de faixas exclusivas para ciclismo. Essas rotas cicloviárias estão presentes "em grandes corredores como o da Agamenon Magalhães com 4 km de extensão, beneficiando cerca de 7,5 mil ciclistas diariamente".



Veja, abaixo, a nota da CTTU na íntegra.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que a Prefeitura do Recife tem uma política totalmente voltada para a segurança viária da população, a fim de evitar sinistros e, principalmente, mortes no trânsito da cidade. Com a intensificação das ações de fiscalização, somente de janeiro a junho deste ano foram 726 multas emitidas por infrações em ciclofaixas.

É importante ressaltar que a segurança viária depende, principalmente, do respeito às leis de trânsito. Motociclistas e demais condutores devem se conscientizar de que também são responsáveis pela segurança dos ciclistas e que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo automotor em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração de natureza gravíssima com fator multiplicativo três, somando sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41.

O Recife tem papel de destaque no investimento em mobilidade ativa. No que diz respeito especificamente à malha cicloviária, de 2014 a 2024, a capital passou de 24 km para 195,5 km no período, um incremento de 716% - dentro do que prevê o Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC-RMR). Entre as rotas cicloviárias criadas está, por exemplo, o corredor da Avenida Agamenon Magalhães, com quatro quilômetros de extensão, beneficiando cerca de 7,5 mil ciclistas diariamente - conectado as Zonas Norte e Sul, além do Centro. Atualmente, 97% da malha cicloviária está conectada. O Recife foi o único município da RMR que avançou em políticas públicas para promoção da segurança viárias de ciclistas previstas no PDC-RMR.

Além de todo trabalho de expansão das rotas, a CTTU informa que a promoção da segurança viária para ciclistas também vem sendo reforçada com uso de novos equipamentos de segregação e de fiscalização eletrônica nas vias. A autarquia vem trabalhando também com campanhas educativas, sobretudo junto aos motoristas das empresas de transporte coletivo em relação ao respeito aos ciclistas e normas de conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A entidade municipal também intensificou as blitze, com foco sobretudo na velocidade, que podem evitar que sinistros levem as vítimas à óbito.

Algumas orientações para os condutores no que diz respeito ao respeito aos ciclistas, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, além de não invadir as rotas cicláveis, são: manter o mínimo de 1,5 m de distância de quem pedala, para evitar colisões e quedas; obedecer à velocidade regulamentada da via - comportamento que evita sinistros e diminui a mortalidade; dar prioridade aos ciclistas, uma vez que são usuários mais vulneráveis no trânsito.



Veja, abaixo, a nota da Urbana-PE na íntegra.



A empresa Metropolitana lamenta profundamente a ocorrência nesta quarta-feira (09) que resultou no falecimento de um homem na Avenida José Rufino. Informações iniciais apontam que, ao tentar desviar de um caminhão, o ciclista teria colidido com a lateral do ônibus. A empresa informa que está colaborando com as investigações das autoridades competentes sobre o caso. A Metropolitana manifesta o seu mais profundo pesar e se solidariza com a família e os amigos da vítima.



Veja, abaixo, a nota da Polícia Civil de Pernambuco na íntegra.



A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Delegacia de Afogados, no dia 09 de outubro, um atropelamento com vítima fatal no bairro de Afogados, no Recife. A vítima, um homem de 51 anos, foi encontrada sem vida, em uma via pública. As investigações seguirão até a elucidação dos fatos.

