A- A+

homenagem Protesto homenageia ciclistas atropelados no Recife com bicicletas brancas que simbolizam a morte Organizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), a ação acontece nesta quinta-feira (19), com início na Praça do Derby, área central da Cidade

Um protesto da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), nesta quinta-feira (19), vai homenagear os dois ciclistas mortos em atropelamentos nos bairros Parnamirim e Beberibe, na Zona Norte do Recife, na última segunda (16).

O ato começa na Praça do Derby, área central da Cidade, às 19h. De lá, ciclistas partem para os bairros em que os acidentes aconteceram para a intalação das chamadas "Ghost Bikes", bicicletas brancas que simbolizam a morte.

"Esse ato simbólico homenageia as vítimas e busca chamar a atenção para a urgente necessidade de uma infraestrutura segura para quem se desloca de bicicleta em nossa cidade (...) Vamos transformar essa dor em luta por mudanças! Traga sua bike e sua força por justiça e segurança para todos os ciclistas", disse a Ameciclo, por meio de nota oficial.

Acidente no Beberibe

Ambas vítimas morreram na manhã da última segunda-feira, em bairros da Zona Norte do Recife. Um deles andava de bicileta no cruzamento das ruas Compositor Vinicius de Moraes e Uriel de Holanda, em Beberibe, a cerca de 50 metros da Praça da Convenção, quando colidiu com um ônibus.

Sinistro de trânsito deixou ciclista morto na Praça da Convenção, Beberibe, Zona Norte do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segundo testemunhas, o ciclista teria sido surpreendido pelo ônibus. O local recebeu uma recente mudança de trânsito, o que teria provocado o sinistro, já que agora os véiculos precisam passar pelo cruzamento para acessar à esquerda a avenida Compositor Vinícius de Moraes.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a instalação de uma infraestrutura cicloviária no cruzamento "faz parte do plano de manutenção de sinalização, iniciado na segunda quinzena de agosto deste ano". A autarquia afirmou também que "fará uma avaliação sobre a viabilidade" da implantação de um semáforo no ponto.

Acidente em Parnamirim

Acidente aconteceu na rua João Tude de Melo, na segunda-feira (16) | Foto: Cortesia

No bairro do Parnamirim, o acidente aconteceu por vota das 7h. A vítima tinha 46 anos e foi atropelado por um micro-ônibus complementar, na rua João Tude de Melo, nas proximidades do restaurante Guaiamum Gigante. Por meio de nota, a CTTU afirmou que a avenida João Tude de Melo faz parte do Plano Diretor Cicloviário, sendo de responsabilidade do Governo do Estado, dentro da Rede Cicloviária Metropolitana.

Já a Polícia Civil de Pernambuco, também por meio de nota, afirmou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos". Até o momento, no entanto, atualizações não foram repassadas.

Movimentação da Ameciclo

No momento, a Ameciclo mobiliza ciclistas do Recife e região para participar do protesto não só nesta quinta, como também no próximo domingo (22), no Dia Mundial Sem Carro.

Na ocasião, o grupo também vai sair da Praça do Derby, às 21h, com paradas estratégicas onde as ghost bikes foram instaladas.

A ação prevê, também, "momentos de reflexão e solidariedade", com almoço na Cozinha Solidária do MTST, no bairro da Torre, Zona Norte da Capital.

Para finalziar, está marcada uma sessão de cinema com temática de mobilidade e direito à cidade no Centro de Educação Popular e Assistência Social de Pernambuco (Cepas), também na Torre.



Veja também

Guerra Chefe do Hezbollah reconhece "duro golpe" e promete "punição justa" contra Israel