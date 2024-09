A- A+

RECIFE Médico preso por importunação sexual no Recife é solto após pagar fiança de cinco salários mínimos Homem de 32 anos estaria observando a mulher pelo corredor de área comum do prédio e se masturbando

O médico residente, preso em flagrante por importunação sexual contra uma vizinha em um condomínio no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, foi liberado pela Justiça após pagar fiança de cinco salários mínimos, equivalente a R$ 7.060.

A audiência de custódia foi realizada na quarta-feira (18), segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O médico atua como residente em um hospital no Recife.

Como medida cautelar, o TJPE determinou que, apesar da liberdade provisória, o médico está proibido de manter contato com a vítima por qualquer meio e também não poderá voltar ao prédio.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17). O homem de 32 anos estaria observando a mulher pelo corredor de área comum do prédio e se masturbando.

A Polícia Militar efetuou a prisão e encaminhou o homem para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte da capital pernambucana. Já a Polícia Civil informou que o médico residente foi autuado em flagrante.

A fiança de cinco salários mínimos teve parecer favorável do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), segundo o TJPE.

Também foram aplicadas as seguintes medidas cautelares:

- Deverá comparecer a todos os atos e termos do processo, bem como mensalmente em Juízo, e nos cinco primeiros dias úteis, até o seu término, para informar e justificar suas atividades, devendo a secretaria do Juízo proceder ao registro e acompanhamento em livro próprio;

- Não poderá se ausentar da comarca em que reside, sem prévia autorização deste Juízo, medida que se impõe por sê-la conveniente e/ou necessária à instrução criminal;

- Não mudar de endereço sem comunicar previamente ao Juízo para o qual for distribuído o processo;

- Não tornar a delinquir;

- Comparecer, no prazo de 72 horas, no Juízo para onde foi distribuído o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), para fornecer número de telefone para contato, CPF e comprovante de residência.

Veja também

INTERNADO Toffoli: o que é pneumonia de hipersensibilidade, doença provocada pelo ar das queimadas