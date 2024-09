A- A+

zona norte Recife: médico é preso em flagrante por importunação sexual contra vizinha em prédio no Espinheiro A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia

Um médico cardiologista que atua como residente em hospital no Recife foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma vizinha no bairro do Espinheiro, Zona Norte da Cidade.

O homem, de 32 anos, estaria observando a mulher, também de 32 anos, pelo corredor da área comum do prédio e se masturbando.

A prática foi flagrada por pessoas que moram no local e ele foi questionado sobre o ato por estas testemunhas.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na noite da terça-feira (17).

O efetivo policial foi responsável por conduzir as partes para a Central de Plantões da Capital para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia.

