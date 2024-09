A- A+

violência sexual Bebê de 11 meses é estuprada em Pesqueira; tio, primo e vizinho são presos suspeitos do crime Criança foi levada para a unidade de saúde pela mãe, que estranhou o odor e um sangramento na genitália da filha

Uma bebê de 11 meses foi estuprada na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os principais suspeitos são o tio, o primo e um vizinho da criança, que foram presos.



Segundo a corporação, agentes da 8ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso, nessa terça-feira (17), pela Central de Operações, e se deslocaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.



"A criança foi levada para a unidade de saúde pela mãe, que estranhou o odor e um sangramento na genitália da filha", informou a PM. No local, a criança passou por exame médico, na presença do Conselho Tutelar, que verificou indícios de violência sexual.

Diante disso, um primo e um vizinho da criança, que possivelmente tiveram contato com a vítima, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Pesqueira. Na unidade prisional, os dois foram autuados em flagrante delito.



Um terceiro suspeito, tio da bebê de 11 meses, que, segundo a PM, é usuário de drogas e possui passagem criminal, também foi apresentado à Polícia Civil, na madrugada desta quarta-feira (19), para averiguações.

