Recife Vôlei anuncia líbero, ponta e levantadora para a disputa da Superliga B

A- A+

O Recife Vôlei está de volta para a disputa da terceira temporada da Superliga B de Vôlei Feminino. Após terminar na terceira colocação na última edição, equipe pernambucana já começou a anunciar os reforços para a temporada 2024/2025. Nesta terça-feira (17), a equipe comandada pelo técnico Adalberto Nóbrega confirmou a renovação de três nomes que se destacaram na última edição da Superliga com a camisa recifense: a líbero Ju Paes, a ponta Sabrina e a levantadora Mari Barreto.

Das três jogadoras, quem mais se destacou com a camisa do Recife Vôlei foi a líbero Ju Paes. Escolhida uma das melhores da sua posição na última temporada da Superliga, a jogadora chega com a experiência de conhecer como poucas a força do time e sua torcida. Dona de uma forte liderança dentro e fora de quadra, Ju foi, muitas vezes, o ponto de equilíbrio do time na competição. Experiente, com passagens pela Seleção Brasileira de base, ela chega para levar o Recife para o topo da competição e, por consequência, para a tão sonhada Superliga A.

Escreva a legenda aqui

“Ju Paes é aquela bola de segurança. Ela foi muito bem na última edição da Superliga e fizemos questão de trazê-la novamente. É uma atleta que possui uma identificação muito forte com o time e com a nossa torcida. Tenho certeza que ela será muito importante na nossa campanha em busca do acesso para a Superliga A”, comentou o técnico Adalberto Nóbrega.

A ponta Sabrina também foi uma excelente surpresa na última Superliga B. Ela entrou durante a competição, foi muito bem e conquistou a titularidade no meio da competição, se tornando uma das maiores pontuadoras do grupo. “Sabrina é uma atleta nova, com um potencial gigante e vem para brigar pela titularidade. Ela já mostrou que pode ser o diferencial da nossa equipe na última Superliga B e estamos muito confiantes no sucesso dela mais uma vez”, comentou Adalberto.

Com a saída de Fabíola, quem deve aparecer muito bem nesta temporada é a levantadora Mari Barreto. Ela ficou a maior parte dos jogos no banco de reservas na última temporada, mas sempre que foi acionada, deu conta do recado. “Mari Barreto é uma grande levantadora, que vem para brigar diretamente pela posição. Experiente e dona de uma boa distribuição de bola, tem tudo para nos ajudar ainda mais nesta temporada”, concluiu Adalberto Nóbrega.

As três jogadoras devem chegar ao Recife até o início da próxima semana. E outras boas novidades devem surgir nos próximos dias. Ao contrário do que vinha fazendo nas últimas temporadas, quando a Superliga B começava apenas no primeiro trimestre do ano, a próxima edição já terá início no próximo mês de novembro. A tabela de jogos ainda não foi divulgada pela CBV.

Veja também

libertadores Quartas da Libertadores 2024: datas, horários e onde assistir