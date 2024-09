Combate à violência doméstica é destaque em congresso nacional de oficiais de justiça, no Recife

A- A+

O 8º Encontro Nacional de Oficiais de Justiça do Brasil (Enojus-PE 2024), um dos maiores eventos do sistema judiciário brasileiro, começa nesta quarta-feira (18) e vai até a sexta-feira (20), na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), localizada na Joana Bezerra, na área central do Recife.

Com o tema “Nova Era: Desafios, Oportunidades e Perspectivas para o Oficialato Brasileiro”, o evento, organizado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco (Sindojus-PE), em parceria com a Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (Afojebra), promete ser uma oportunidade ímpar de atualização e compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais da categoria.

Na palestra de abertura, destaque para o Núcleo de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher - NIOJ, projeto pioneiro implantado em Caruaru, no Agreste, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em parceria com o Sindojus, um serviço que tem transformado a proteção às mulheres e oferecido suporte direto às vitimas.

Com a previsão de reunir 450 oficiais de justiça de todo o Brasil, o Enojus 2024 terá uma programação rica e diversificada, abordando temas de grande relevância para o futuro da profissão, como as transformações sociais que impactam diretamente o dia a dia dos profissionais, desafios para o futuro e temas da agenda 2030.

Abertura com Grandes Nomes do Judiciário

A cerimônia marcada para às 19h desta quarta-feira (18), contará com a participação de autoridades de renome, incluindo o Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, o Diretor Geral da Esmape, Desembargador Jorge Américo, a Desembargadora Daisy Andrade Pereira, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Representantes de entidades nacionais como Afojebra, Fesojus, Fenasojaf e seus presidentes também estarão presentes, além de Marcelo Porto, Ouvidor Nacional de Justiça e Conselheiro do CNJ, que representará os palestrantes na composição da mesa.

Palestrantes de Destaque e Temas Relevantes

O Enojus 2024 contará com a presença de renomados profissionais de diversas partes do Brasil, trazendo temas de extrema relevância para a categoria dos Oficiais de Justiça. Entre os palestrantes, estarão juízes, psicólogos, médicos e outros especialistas que abordarão temas como a violência doméstica, as mudanças nas execuções de ordens judiciais, a atuação social dos Oficiais e as inovações tecnológicas na Justiça.

