Olinda: estudante de 16 anos é estuprada quando voltava da escola para casa; suspeito é preso

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de estuprar uma estudante de 16 anos no momento em que a vítima voltava da escola para casa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime aconteceu na última sexta-feira (13), e o suspeito foi preso em flagrante, após diligências contínuas, na noite dessa terça (17).

A adolescente aguardava um ônibus no Terminal Integrado de Xambá quando o homem teria mostrado a arma para ela e, após entrar no coletivo, sentado ao seu lado.

À polícia, a vítima contou que, após a saída do veículo do terminal, o suspeito a obrigou a descer do ônibus em uma parada e a levou para uma área desabitada perto do bairro Sítio Novo. No local, sob ameaça e violência, o homem cometeu o estupro.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Olinda e, após buscas, o autor do crime foi localizado e preso em flagrante, no Terminal de Xambá. Após realização dos procedimentos cabíveis, o homem ficou à disposição da Justiça.

