Virada Recife 2025: Claudia Leitte, Alok, Alceu e a dupla Jorge e Mateus estão confirmados

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta quarta-feira (18), que o Réveillon deste ano terá quatro dias de festa, com investimento na casa dos R$ 10 milhões, adquirido em parceria com instituições privadas, sem diminuição nos cofres públicos. A festa vai acontecer nos dias 26, 28, 19 e 31 de dezembro.

Ao todo, serão 19 atrações nos polos principais. Dessas, 10 são pernambucanas. Dentre os nomes, estão presentes: Claudia Leitte e Alceu Valença, no dia 28; Henry Freitas e a dupla sertaneja Jorge e Mateus, no dia 29; Nattan e Alok, no dia 31. Na abertura, no dia 26, a Prefeitura divulgou a presença da Orquestra Sinfônica, e de um "grande nome", que ainda será anunciado. (Confira a lista completa no fim da matéria).

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho, a expectativa é gerar mais de 35 mil empregos durante os quatro dias de festa, e um retorno econômico de R$ 300 milhões. Para o setor do turismo, a prefeitura esperar aumentar em 8% com relação ao ano passado, com cerca de 1 milhão de turistas passando pela capital durante a festa.

"A gente fica muito feliz por poder trazer um Réveillon tão diverso, organizado e com grande qualidade para o público. Nosso formato, com parceria com empresas privadas, foi um sucesso no ano passado, e, para este ano, vamos manter esse ritmo", disse o secretário.

O secretário pontuou, ainda, a importância da utilização da praia do Pina como o ponto principal da festa. A exemplo do ano passado, a orla vai receber o palco principal, assim como as maiores atrações. "A praia do Pina se revelou um grande sucesso, muito por conta da ampla faixa de areia, que abriga muitas pessoas, e recebeu grande aprovação do público. Essa economia de recursos da prefeitura vai poder investir também em polos descentralizados. O objetivo disso é permitir um Réveillon feliz para todos", explicou Antônio Coelho.

Os polos descentralizados serão escolhidos nas próximas semanas, assim como as atrações. Assim como de costume, shows pirotécnicos também serão feitos, mas os locais ou orçamentos não foram definidos.

Investimento

Assim como no ano passado, o Réveillon do Recife vai contar com uma parceria com o setor privado, que totaliza R$ 10 milhões. No ano passado, para exercício de comparação, foram investidos R$ 7 milhões para a festa. Esse dinheiro vai ser revertido, principalmente, para a montagem da estrutura da Virada.

Enquanto para a prefeitura a parceria representa um alívio para os cofres públicos, para o setor privado, o que fica é a expectativa de aumentar ainda mais o movimento durante os quatro dias de festa.

"Com certeza essa é uma festa que acredito que veio para ficar. Em nome da Abrasel e dos bares e comerciantes que participaram, estamos muito felizes que essa parceria esteja acontecendo novamente. Hoje, os indicadores que monitoramos já indicam o Recife o lugar de destaque como terceiro maior polo gastronômico da região. Parabéns para a prefeitura por repetir a ação do ano passado, e para todos nós, por essa fase", explicou o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa.

Confira, abaixo, a programação completa:

26 de dezembro

- Atração surpresa

- Orquestra Sinfônica do Recife

28 de dezembro

- Claudia Leitte

- Alceu Valença

- Priscila Senna

- Raphaela Santos

- PV Calado

29 de dezembro

- Jorge e Mateus

- Xand Avião

- Henry Freitas

- Pablo

- Guilherme Ferri

- Letícia Bastos

31 de dezembro

- Nattan

- Alok

- Almir Rouche

- Juciê

- Matheus Moraes

- Patusco

