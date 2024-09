A- A+

Carnaval 2025 Galo da Madrugada 2025 homenageará as tradições do Carnaval de Pernambuco "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!" será o tema da 46ª edição do bloco

O Galo da Madrugada 2025 já começou, ainda não fisicamente, mas já de forma temática. O maior bloco de carnaval do mundo anunciou, nesta quarta-feira (18), que irá homenagear as tradições do Carnaval de Pernambuco e terá como tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!".

Apresentação de Gustavo Travassos e orquestra de frevo no anúncio do tema do Galo da Madrugada 2025. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

O anúncio da festa do ano que vem foi feito na sede do Galo, no bairro de São José, área central do Recife.

A 46ª edição do bloco acontece no Sábado de Zé Pereira do próximo ano, que será dia 1º de março.

Galo da Madrugada 2025

O Galo da Madrugada de 2025 irá representar as diversas manifestações carnavalescas do estado.

Figuras lendárias como os caretas, de Triunfo; os caiporas, de Pesqueira; os papangus, de Bezerros; os caboclos de lança, de Nazaré da Mata; e o próprio Bacalhau de Batata, de Olinda, serão algumas das tradições que serão representadas.

"Temos uma variedade e uma riqueza de tradições carnavalescas aqui em Pernambuco, não só no Recife e Olinda, como também no interior. Vamos fazer uma viagem pelas manifestações culturais características dessas cidades e trazê-las para o nosso desfile", explicou Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada.

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

O termo "Do Galo ao Bacalhau", aliás, é título de um frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira, no final da década de 1980.

Presente no anúncio do tema, Guilherme Meneses, filho de Rômulo, elogiou a escolha do tema para o próximo desfile do bloco.

"A gente gostou muito da ideia do tema porque vai dar muito 'pano para manga', para desenvolver carro alegórico, para criar elementos, para fantasias, para roupagem, para músicas. Foi isso que a gente fez: abramger o tema, para fazer aquela grande viagem pelo Carnaval de Pernambuco", detalhou.

Guilherme Meneses, filho de Rômulo Meneses. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco.

Também esteve presente no anúncio do tema Fátima Araújo, sobrinha de Isaías Pereira da Silva, fundador do Bacalhau de Batata.

Fátima não sabia da escolha do tema, e revelou estar bastante surpresa na hora do anúncio.

"Fico muito feliz do Bacalhau ter sido escolhido como tema. Coisa que a gente nem esperava. Para mim, é uma surpresa maravilhosa. Estou muito feliz e emocionada", declarou.

Corrida do Galo

Durante o anúncio, também foi revelado que 2025 também terá a segunda edição da Corrida do Galo.

De acordo com Guilherme, a edição do ano que vem deve ter o dobro de participantes em relação a este ano.

"A gente deve chegar em 5 mil inscritos. Vai ser bacana porque a corrida vai falar com o tema, já que fala muito de fantasia e dessa alegria que é o carnaval de Pernambuco"

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 2 de fevereiro de 2025. Para participar, basta se inscrever no site da prova.

A corrida acontece no dia 16 de fevereiro de 2025, na Avenida Guararapes, Centro do Recife. Mais detalhes sobre a prova serão revelados posteriormente.

