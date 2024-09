Forró solidário pretende arrecadar fundos com intuito de ajudar na reconstrução do Cervac

A- A+

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac) promove um Forró Solidário, neste próximo domingo (22). O evento pretende arrecadar fundos para ajudar na reconstrução do centro, que foi atingido por um incêndio em junho. Com início às 13h30 e finalização às 19h, o evento será no Clube dos Oficiais da PM, localizado na Avenida João de Barros.



Os ingressos podem ser comprados no site e estão no valor de R$ 20 por pessoa e R$ 120 para um grupo de pessoas sentadas em uma mesa.



A ação conta com parceria da Cais Produções e dos artistas que vão cantar no evento. As apresentações ficam com a Banda Cervac Força Especial, Quinteto Violado, Som da Terra, Cristina Amaral, As Januárias, Yalana, Ed Carlos e muito mais.



Todo valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertido para investir na reconstrução do Cervac, localizado no Morro da Conceição. O primeiro andar do ambiente foi atingido por um incêndio em junho deste ano. Na área afetada ficavam os setores de arquivo, almoxarifado e salas de práticas integrativas.



Através de um convênio com o SUS, a instituição, atualmente, acompanha cerca de 55 crianças e adolescentes com Síndrome de Down.

O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança é uma iniciativa comunitária que atende pessoas com deficiências e oferece serviços gratuitos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, atividades artísticas, além de práticas integrativas, tanto para as crianças quanto para os responsáveis.



Para mais informações, basta acessar o Instagram da instituição.

