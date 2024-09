A- A+

Matemática CNMAC em Porto de Galinhas reune salas lotadas em no 1º dia de evento O Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional acontece até a sexta-feira (20), no Litoral Sul do Estado

O 1º dia do Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC) 2024 sediado em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, se destacou pelas salas lotadas de visitantes.

O evento está na sua 43ª edição e é sediado em Pernambuco pela primeira vez.

A Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC) é a organizadora, em parceria com Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O dia de abertura do CNMAC 2024, na última segunda-feira (16), foi recheado de atividades no Centro de Convenções do Armação Resort, que vai receber o evento até a próxima sexta-feira (20).

Na grade de programação, houve uma cerimônia de abertura e a primeira plenária do congresso, ministrada pelo professor Daniel Yasumasa Takahashi, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre a Matemática da comunicação vocal em primatas.

A ideia de Takahashi foi entender como os primatas se comunicam entre si e discutir modelos matemáticos que formalizam os princípios das interações vocais e seu desenvolvimento.

Para isso, o pesquisador utilizou dados biológicos em saguis até implicações na evolução da nossa capacidade de comunicação.

“Uma conclusão é que o mesmo mecanismo que se aplica em humano também pode ser aplicado nos saguis. É um modelo que pode ser chamado de oscilador não-linear estocástico, muito bom para modelar o comportamento desses processos em primatas. O principal fator que contribui para o sagui ficar mais ‘educado’ é o sistema auditivo, que está se desenvolvendo”, explicou Takahashi.

Participando pela 1ª vez do CNMAC, o professor da UFRN ressaltou a gama de assuntos abordados em simpósios, minicursos e sessões técnicas.

“Esse evento é fantástico. É a primeira vez que estou participando e, na verdade, deveria estar participando há muito tempo, porque é um evento multidisciplinar. Fiquei impressionado com a variedade de temas e como eles atraem a todos os visitantes. Percebo que o CNMAC tem essa mente aberta para tratar vários temas da Matemática Aplicada e Computacional”, opinou Takahashi.

A programação de segunda-feira também reservou espaço importante para a entrega de importantes honrarias, como o Prêmio SBMAC e o Prêmio Kepler.

João Vitor Parada Poletto, aluno da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi o grande vencedor do Prêmio Clóvis Caesar Gonzaga, que reserva uma homenagem à melhor tese de Mestrado em Matemática.

O trabalho de João Vitor estuda o perfil matemático das ondas no fundo dos oceanos a partir de um modelo não-linear para descobrir as as vantagens e as aplicabilidades teóricas em comparação a um sistema linear.

O objetivo específico do modelo é prever a ocorrência de fenômenos chamados tsunamis para socorrer as populações e, por exemplo, emitir alertas de forma mais rápida e eficaz.

O pesquisador está participando de seu 1º CNMAC e ficou muito feliz por receber tal honraria, que contribui demais para sua carreira acadêmica.

“É uma enorme satisfação receber esse prêmio. Foi bem bacana a experiência de descobrir a notícia (que ganhou a premiação), compartilhei com minha família, meus amigos, meu pesquisador. E aqui tem sido um evento muito legal. É bacana ver palestras de temas diferentes, fiz várias interações e troquei experiências com bastante gente, porque a ciência, afinal, é feita por várias pessoas”, contou o estudante da UFPR.

Além das atividades principais nos cinco dias, o evento também abre espaço para o CNMAquinho, que são oficinas e atividades lúdicas destinadas às crianças a fim de estimular a curiosidade e o interesse por Ciência.

A grade de programação dos dias do CNMAC 2024, os palestrantes, a composição do Comitê Organizador, os patrocinadores, opções de hospedagem e turismo e muito mais detalhes estão presentes no site oficial do evento.

