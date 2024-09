A- A+

Empreendedorismo Social Porto Social forma iniciativas sociais do programa CAIS, em parceria com a Prefeitura do Recife 75 iniciativas sociais foram qualificadas e 67 completaram o ciclo nesta segunda-feira (9), em evento realizado no Bugan Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

O Porto Social, unidade da Rede Muda Mundo, realizou a cerimônia de formatura de mais uma turma do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais (CAIS) com a qualificação de 75 iniciativas sociais, nesta segunda-feira (9).

O evento aconteceu no Bugan Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O CAIS é uma parceria da Rede Muda Mundo com a Prefeitura do Recife.

Das 75 organizações qualificadas, 67 completaram o ciclo e receberam a certificação. Além da formatura, todos os projetos presentes receberam o selo da Rede Muda Mundo para utilizar em campanhas e produções futuras.

As instituições que integram o programa atuam em áreas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Parceria

Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, destacou a importância e o impacto do serviço social para a cidade do Recife.

"São agora novos empreendedores sociais. Isso significa que a vida das pessoas que são atendidas por esses projetos e empreendedores será muito melhor, porque eles estão qualificados e capacitados para ajudar através do empreendedorismo social”, disse.

O empreendedor social também incentivou o desenvolvimento de novos projetos para participar da próxima turma do CAIS.

“Essa é nossa oitava turma e muito em breve vamos abrir um novo edital. Quero convidar você que tem uma iniciativa social ou faz um trabalho voluntário que quer se profissionalizar e entender sobre empreendedorismo social", completou Fábio.

Leonardo Galiza e Amanda Lira são dois dos sete integrantes do Coletivo Vinagrete, um dos grupos formados pelo CAIS.

Leonardo Galiza e Amanda Lira, do Coletivo Vinagrete. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco.

O projeto é baseado no fomento à arte, moda e música feito por pessoas LGBTQIA+ independentes.

"Era um projeto embrionário até a gente entrar no programa e começarmos a ter noção de como fazer as ações. O projeto nasce do propósito de gerar impacto para artistas independentes", iniciou Leonardo.

Segundo os idealizadores, eles conseguiram entender o necessário para materializar o Coletivo Vinagrete e já estão com uma ação preparada para este sábado (14).

O Festival Vinagrete vai acontecer no clube Metrópole, um dia antes da Parada da Diversidade, com bate-papo e oficina para os artistas. “Tudo fruto das aulas nesse um ano de formação", concluiu Leonardo.

Trabalho com crianças

Nathalia Santos, do projeto Ministério Missionário Tempo de Avançar. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco.

Nathalia Santos é responsável pelo projeto Ministério Tempo de Avançar há cerca de sete anos no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, e trabalha dando aulas de jiu-jitsu e reforço escolar com crianças de 6 a 17 anos.

"Essa capacitação do CAIS veio muito a somar porque não tínhamos a mínima ideia de como captar recursos, trabalhar a parte financeira e buscar voluntários. A formação nos abriu esses horizontes”, ressaltou Nathalia.

Como funciona o CAIS

O programa recebeu um aporte de R$ 1 milhão da Prefeitura do Recife e tem fomentado o desenvolvimento de ações inovadoras e sustentáveis para a transformação social.

A duração do CAIS foi de 12 meses, tendo os integrantes passado por um processo de incubação com workshops, palestras, oficinas e atividades práticas voltadas para a qualificação e aprimoramento de suas iniciativas.

Essas capitações aconteceram na Casa Zero, primeiro shopping social do Brasil, localizado no Bairro do Recife. Além disso, alguns módulos foram realizados de forma online, garantindo flexibilidade e alcance maior para os participantes.

