A- A+

Projeto social Porto Social qualifica 75 iniciativas de impacto social em parceria com a Prefeitura do Recife Cerimônia de encerramento do programa será realizada nesta segunda (9), às 19h30

O Porto Social, unidade da Rede Muda Mundo, concluiu a qualificação de 75 iniciativas sociais por meio do Programa de Qualificação de Iniciativas Sociais (CAIS), em parceria com a Prefeitura do Recife.

As instituições participantes atuam em áreas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A cerimônia de encerramento do programa será realizada nesta segunda (9), às 19h30, no Bugan Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O CAIS, lançado pela Rede Muda Mundo através da Associação Incubadora Porto Social, tem como objetivo oferecer mentoria, desenvolvimento, estruturação e aceleração para iniciativas de impacto social.

Com um aporte de R$ 1 milhão da Prefeitura do Recife, o programa tem fomentado o desenvolvimento de ações inovadoras e sustentáveis para a transformação social.

"O Programa CAIS é um divisor de águas para as iniciativas sociais no Recife. Ao oferecer capacitação e suporte estratégico, estamos contribuindo para que projetos com grande potencial de impacto social sejam estruturados de forma sustentável, alcançando resultados transformadores nas comunidades. Nossa parceria com a Prefeitura reforça o compromisso com o desenvolvimento social alinhado aos ODS da Agenda 2030", enfatizou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

Durante 12 meses, os representantes dos projetos selecionados passaram por um processo de incubação que incluiu workshops, palestras, oficinas e atividades práticas voltadas para a qualificação e aprimoramento de suas iniciativas.

As capacitações aconteceram na Casa Zero, localizada no Recife Antigo, além de módulos online, garantindo flexibilidade e alcance maior para os participantes. Um dos destaques entre os projetos aprovados é a Feirinha do Ipsep, realizada na Zona Sul do Recife, que busca promover o desenvolvimento econômico e social local.

Veja também

GUERRA Mais de 1.000 pessoas morreram ou foram feridas por bombas de fragmentação na Ucrânia desde 2022