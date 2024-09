Deolane Bezerra será solta, mas mãe continua presa, diz irmã, nas redes sociais

A- A+

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, acaba de divulgar, na manhã desta segunda-feira (9), nas redes sociais que a influenciadora será solta da Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste da capital. Contudo, a mãe dela, Solange Bezerra, continua presa.

Deolane e Solange estão presas por estarem entre os investigados na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela corporação.





As ordens foram expedidas para o Recife, Barueri (SP), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A ação investiga participação delas em uma organização criminosa, principal alvo, que movimentou quase R$ 3 bilhões em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

