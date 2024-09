A- A+

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra diz que é inocente e "não há uma prova sequer" em nova carta aberta Segundo as investigações, o grupo movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Presa no Recife desde a última quarta-feira (4), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra escreveu uma nova carta aberta na qual diz ser inocente e que "não há uma prova sequer" contra ela.

Deolane é investigada pela Operação Integration, que mira uma organização criminosa ligada a jogos ilegais.

Segundo as investigações, o grupo movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Na carta publicada no perfil de Deolane Bezerra no Instagram, a advogada reiterou sua inocência.

"Tá demorando né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas, como operadora do direito, sigo aguardando os prazos", escreveu a influenciadora, que acumula mais de 21 milhões de seguidores no Instagram.

Deolane ainda afirmou no texto que tem certeza que tudo pelo qual vem passando é para "firmar minha fé naquele que sempre me colocou de pé".

"Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde eu cheguei. As provações são gigantes e irei passar por todas elas", completa Deolane Bezerra.

Por fim, a advogada e ex-Fazenda agradeceu o "carinho e o apoio de todos".

"Tenham certeza que não irão se arrepender, afirmo com o todo o respeiteo que tenho por vocês: sou inocente e não há uma prova sequer", completou Deolane.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora prestaram apoio a ela. "Força, meu amor", escreveu a cantora Priscila Senna.

"Sabemos que você é inocente, maravideusa", postou outro seguidor. "Mamãe DeoDeo, sua tropa é gigantesda", endossou um terceiro. "Estamos aguardando você aqui, Deo", comentou mais um.

