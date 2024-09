Irmãs de Deolane e advogado da Caminhos da Sorte visitam influenciadora neste domingo(8)

A- A+

As irmãs da advogada, influenciadora e empresária Deolane Bezerra, Dayanne e Daniele Bezerra, bem como o advogado Pedro Avelino, responsável pela defesa da empresa Caminho da Sorte, que também é investigada no esquema de lavagem de dinheiro, estiveram no Instituto Bom Pastor para visitar a advogada e a mãe dela, Solange Bezerra, na manhã deste domingo (8).

Ao chegarem na colônia, a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, deu uma breve declaração para a imprensa afirmando que estão confiantes. “Estou confiante todos os dias. Sei que a justiça será feita”, disse Dayanne.





Na saída, Dayanne Bezerra expressou alívio ao falar sobre a situação de sua irmã e de sua mãe, Solange Bezerra, e reiterou que confia na Justiça de Pernambuco.

"Graças a Deus, todas estão bem. Confiamos no Poder Judiciário de Pernambuco e sabemos que elas estão presas ilegalmente. Se fosse assim, teriam que prender todo mundo", declarou Dayanne.

Confusão

Na saída, as irmãs da influenciadora atenderam os fãs, tirando foto com alguns, e deram uma quantia em dinheiro para uma das fãs, que esta há quatros dias "acampada" nq porta do Instituto Bom Pastor, se alimentar.

A atitude gerou confusão. Os outros fãs que também estão plantados na porta do presídio desde a quarta-feira (4), quando deplane foi presa, ficaram revoltados e exigiram parte do dinheiro para que pudessem se alimentar também. Na confusão, eles tentaram tomar o dinheiro à força.

“O dinheiro é de todos”, afirmavam. “Deixe de ser “desumilde” e divida com a gente”, pediram mas, até o fechamento desta reportagem, não obtiveram sucesso.

O processo

O advogado Pedro Avelino também falou com a imprensa. Ele esclareceu o conflito entre as câmaras criminais no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Segundo ele, inicialmente havia uma dúvida sobre qual desembargador seria competente para julgar o caso, mas essa questão já foi resolvida.

"Outro desembargador havia decidido que haveria uma prevenção, ou seja, uma questão de competência. No entanto, isso já foi definido, e agora aguardamos a decisão do Tribunal de Justiça", explicou Pedro.

O advogado da Caminho da Sorte destacou ainda que, embora exista a possibilidade de o Habeas Corpus ser analisado ainda hoje, isso é improvável.

"O mais provável é que a apreciação ocorra amanhã, mas estamos na expectativa. É um momento tenso", afirmou Avelino.

Pedro Avelino também observou que o Habeas Corpus, mesmo que seja coletivo, pode ser concedido para apenas um dos investigados e não para os outros, a depender dos requisitos atendidos por cada um.

"Eu acredito que a prisão é indevida para todos, mas os relatores podem atender a requisitos específicos de alguns e não de outros", pontuou o defensor.

Operação Integration

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco reforçou que a Operação Integration segue com diligências em curso.

No entanto, a corporação informou que Já foram cumpridos, até o momento, 10 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão.

Além disso, também foram apreendidos vários documentos que estão sendo analisados e deverão robustecer ainda mais os elementos de prova reunidos no inquérito policial.

Das apreensões e sequestros realizados, já foram contabilizados até o momento:

- 439.869 reais em espécie;

- 2.153 dólares em espécie (cerca de 12.146,15 reais);

- 5.819 euros em espécie (cerca de 36.372,34 reais);

- 6.310 libras esterlinas em espécie (cerca de 46.567,80 reais);

- duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em 127 milhões de reais;

- cinco automóveis de luxo avaliados em 24.440.196,79 reais; além disso houve a apreensão nesta sexta-feira (06) de um veículo avaliado em aproximadamente R$ 7 milhões. A apreensão foi no Recife.

- 37 bolsas femininas de luxo;

- 76 anéis e 17 joias de diversos modelos;

- 16 relógios de luxo .

