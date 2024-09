Carlinhos Maia explica silêncio diante da prisão de Deolane: "A gente não se fala há dois meses"

A- A+

O influenciador digital Carlinhos Maia, de 33 anos, falou pela primeira vez sobre a prisão da advogada criminalista Deolane Bezerra, de 36 anos, no Recife



Na noite desta sexta-feira (6), o humorista usou as redes sociais para explicar o motivo de não ter prestado apoio publicamente à empresária desde que ela foi presa, na última quarta-feira (4).



Aos mais de 30 milhões de seguidores que o acompanham no Instagram, Carlinhos contou que ele e Deolane não mantêm contato há mais de dois meses.

Em uma série de vídeos publicados no story, recurso em que os posts ficam disponíveis para visualização por apenas 24 horas, o alagoano deu um parecer aos seguidores que o cobravam de enviar, publicamente, mensagens de apoio à amiga.

"Muitos de vocês estão vindo aqui [no Instagram] pedindo pronunciamento sobre todas essas questões que estão na mídia. E é óbvio que, assim como você, eu também estou vendo tudo. Só que, vocês precisam entender que eu, Carlinhos, também tenho família, também tenho os meus problemas", disse.



Além de esclarecer que a amizade entre os dois estava abalada antes mesmo do ocorrido, o influenciador comentou a operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, responsável por prender Deolane e a mãe dela, Solange Alves.



A ação também investiga outros envolvidos. Dentre eles, estão o dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Filho, e a mulher dele.

"Essa marca em questão, que é a Esportes da Sorte, patrocina diversas celebridades e subcelebridades pelo país inteiro. Na nossa concepção, é uma das marcas mais sérias em relação a isso. Então, tudo o que tem que ser falado, é com a Justiça", defendeu Carlinhos.



Nos últimos dias, um áudio antigo de Carlinhos Maia foi resgatado pelos internautas. Na gravação, divulgada no início deste ano por Deolane, o humorista aparece dando sermão na empresária. Na mensagem de voz, ele questiona o suposto envolvimento da influenciadora digital com o chefe do tráfico do morro da Maré e diz que "se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga". O silêncio de Carlinhos, desta vez, foi o suficiente para levantar questionamento entre os fãs.

"Em relação a Deolane, e a tantas indiretas que eu recebo não só de agora, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet, que nem tudo tem que ser divido com vocês. Tudo o que eu venho dividir por pressão das pessoas [...] é só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. É só para nutrir a fofoca", declarou o influenciador.

"A gente se afastou desde a época do Fiuk que a gente não se fala", revelou o humorista em referência ao conturbado envolvimento de Deolane com o cantor.



"Já faz mais de dois meses que a gente não senta para conversar pessoalmente. Meu pai está em tratamento de câncer. Eu não recebi nenhuma mensagem, e, mesmo assim, não fiquei vindo aqui [no Instagram] pedir para cobrarem as pessoas. Nem tudo se trata sobre vir na internet", complementou.



Carlinhos pediu paciência aos seguidores e declarou sua torcida para que "tudo fique bem com todo mundo".

"Em questão a dar apoio e a mandar mensagem, eu nunca tive relação de fato com a família dela. E vocês sabem disso. Gosto muito dela. E, assim como a maioria das pessoas que gostam dela, estou torcendo para que tudo fique bem. Estou passando por uma barra com o meu pai, que vai começar a quimioterapia. Eu também tenho uma vida além dos problemas que acontecem. Já está ai na Justiça, o que tiver de ser, será", finalizou Carlinhos.





