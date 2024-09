A- A+

Uma Ferrari vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 7 milhões, foi apreendida no Recife, nesta sexta-feira (6), durante diligências da "Operação Integration", que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra.

A Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou as imagens do veículo de luxo, não informou a quem pertence a Ferrari e nem o bairro onde o carro foi apreendido.

Ferrari apreendida pela Polícia Civil durante a Operação Integration | Foto: Ascom/PCPE/Divulgação

Até essa quinta-feira (5), a Operação Integration, que segue em curso contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, havia cumprido 10 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, no Recife, em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Minas Gerais.

Foram realizados, ainda, sequestro de bens, como joias, relógios, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Dentre as apreensões realizadas, foram contabilizados até o momento:



- R$ 439.869 em espécie;

- U$ 2.153 em espécie (cerca de R$ 12.146);

- 5.819 em espécie (cerca de R$ 36.372);

- £ 6.310 em espécie (cerca de R$ 46.567);

- duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões;

- cinco automóveis de luxo avaliados em R$ 24,4 milhões;

- 37 bolsas femininas de luxo;

- 76 anéis e 17 joias de diversos modelos;

- 16 relógios de luxo.



Também foram apreendidos documentos que estão sendo analisados e deverão robustecer os elementos de prova reunidos no inquérito policial. Ao todo, a operação prevê o bloqueio judicial de ativos financeiros dos investigados, no valor de R$ 2,1 bilhões.



A investigação foi iniciada em abril de 2023 e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

