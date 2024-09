A- A+

Os representantes de Deolane Bezerra estão confiantes que a influenciadora digital, advogada e empresária possa deixar a Colônia Penal Feminina do Recife nesta sexta-feira (6).

A expectativa é que ainda durante a manhã, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) julgue o habeas corpus impetrado pela defesa da pernambucana de Vitória de Santo Antão. Ela é investigada por ocultação de bens e lavagem de dinheiro.





“Estamos confiantes que essa prisão será desmerecida. Ela não prosperará. Temos boas expectativas para o dia de hoje. Esperamos que a Justiça coloque a doutora Deolane e sua mãe, Solange, em liberdade. Continuaremos atentos para que nenhuma ilegalidade seja realizado neste processo”, falou o advogado de Deolane em Pernambuco, Carlos André Dantas.

A defesa de Deolane também tenta reverter a prisão preventiva da influencer em prisão domiciliar.

Operação Integration

Deolane foi presa na última quarta-feira (4), no Recife, durante a Operação Integration, que investiga a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, como joias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além do Recife, a ação acontece também em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Para além dos mandados, a polícia realiza o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2.196 bilhões. Também são cumpridas outras medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.

