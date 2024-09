A- A+

Influencer Fãs de Deolane Bezerra passam o dia em frente à unidade prisional no Recife: "Solta a patroa" Deolane e sua mãe, Solange, permanecem presas na Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste da cidade

Fãs e admiradores da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra passaram a sexta-feira (6) em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste da cidade, e ficaram frustrados com a não liberação da empresária.

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, permanecem presas no local. As duas foram detidas na última quarta (4) e são alvos da Operação Integration, que investiga suposto uso de jogos ilegais para lavagem de dinheiro.

Eduardo Amarante é fã de Deolane chegou na Colônia Penal Feminina do Recife desde o início do dia e ficou até o horário da noite. Ele fez um pedido pela liberdade da advogada.

“Passei o dia aqui em Deolane desde sete horas da manhã. Pelo amor de Deus, solta Deolane. Amanhã é feriado [Dia da Independência], eu vou ter que voltar de novo? Solta a patroa gente. Estou indignado”, disse Edu.

Missilene Pereira da Silva também ficou triste com a permanência de Deolane na unidade prisional. Ela se identifica com a influenciadora digital.

“A notícia de que ela não vai sair hoje deixou a gente muito triste. A expectativa que ela saia é muito grande, juro de coração. Eu tenho filho e ela tem filha que depende dela”, destacou a fã.

Por que Deolane Bezerra segue presa?

César Sales, advogado do grupo Esportes da Sorte, fez um pronunciamento no final da tarde desta sexta-feira (6) explicando a permanência de Deolane e sua mãe na prisão.

De acordo com César, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está analisando um conflito de competência para definir quem é o desembargador responsável por dar as decisões do caso.

O advogado ressaltou que Deolane e sua mãe estão bem e que acreditam na justiça.

“A doutora Deolane e o grupo Esportes da Sorte acreditam na Justiça e vão esperar num momento oportuno a decisão do desembargador competente sem nenhum tipo de afobamento”.

Veja também

Voepass Pilotos da Voepass falaram em problema em sistema antigelo, diz Cenipa