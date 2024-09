A- A+

prisão no recife Deolane Bezerra: influenciadora permanece presa após audiência de custódia Advogada e empresária está detida, junto com a mãe, na Colônia Penal Feminina do Recife

A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra vai continuar presa preventivamente, junto à mãe, Solange Bezerra, na Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste da cidade.

A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (5), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

A audiência aconteceu em ambiente virtual. Deolane e a mãe participaram direto da unidade prisional.

Os representantes do judiciário acompanharam a sessão direto da Central de Audiências de Custódia, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Centro do Recife.

Em nota, o TJPE relembrou que ”as autuadas foram presas pela Polícia Civil de Pernambuco, na quarta-feira (4)” e que as diligências tramitam em segredo de justiça, pelo fato do caso estar em fase inicial de inquérito policial.

As duas foram conduzidas à unidade prisional por estarem entre os investigados na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela corporação.

As ordens foram expedidas para o Recife, Barueri (SP), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A ação investiga participação delas em uma organização criminosa, principal alvo, que movimentou quase R$ 3 bilhões em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Foram recolhidos pela justiça 17 carros de luxo e 38 veículos restritos no Renajud, que é o sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Depoimentos

Antes de serem conduzidas à Colônia Penal Feminina do Recife, as duas prestaram depoimento, ainda enquanto estavam na sede do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, também na Zona Oeste do Recife. Através de fontes extraoficiais, a Folha de Pernambuco teve acesso aos relatos.

Veja principais pontos do depoimento de Deolane

- Declarou que as fontes de renda dela são oriundas de trabalhos de advogada, empresária e influenciadora e que tem renda mensal de R$ 1,5 milhão, líquidos;

- Não tem ficha criminal e que nunca foi presa;

- Que não mora em outro Estado, mas apenas em São Paulo;

- Que teve um contrato com uma casa de apostas on-line, mas encerrou esse contrato em maio deste ano;

- Que não possui arma de fogo;

- Possuía contas bancárias nos bancos Santander, Itaú e Safra e que essas contas foram abertas somente para receber pagamentos dos trabalhos, mas já foram encerradas;

- Que atualmente possui conta virtual apenas no banco BTG;

- Não é sócia de qualquer outra empresa;

- Possui bens em nome próprio (Uma casa e um terreno em Alfaville, um escritório em Tatuapé, um carro Lamborghini, uma Land Rover e um SW4).

Irmãs visitaram Deolane e a mãe

Por volta das 8h30, Daniele e Dayanne Bezerra visitaram a irmã e a mãe, na Colônia Penal Feminina do Recife, no Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife.

Nenhuma das duas concedeu entrevista à imprensa. Emocionada, Dayanne Bezerra afirmou que o faria após a audiência de custódia, mas, até o momento, não se pronunciou.

Veja também

Enfermagem Congresso de enfermagem reúne profissionais de mais de 20 países em Pernambuco