Ex-cozinheira, mãe de Deolane foi dona de restaurante que fechou após ser alvo de tiros; entenda

A- A+

Presa com a filha Deolane Bezerra na última quarta-feira (4) — numa operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga uma suposta organização criminosa acusada de usar dois sites de apostas esportivas para lavar dinheiro de jogos ilegais —, Solange Bezerra costumava dizer para as filhas (além de Deolane, ela é mãe de Dayanne e Daniele) estudarem, para que seguissem um exemplo oposto ao dela.



"Se vocês querem uma vida melhor, diferente da minha, só o estudo vai dar isso para vocês", dizia a pernambucana de 54 anos, ao longo da infância e adolescência das meninas, depois de ser abandonada pelo marido e passar a criar a prole sozinha, na pequena cidade de Vitória de Santo Antão.

Em entrevistas concedidas nos últimos anos, a mulher ressaltou que passou por uma série de reveses em sua trajetória — mas que sempre valorizou o "trabalho sério e honesto", nas palavras da própria.

"Nunca na minha vida eu roubei nem me prostituí, mas o que fosse de trabalho, como limpar chão e limpar banheiro, tudo isso eu fazia. A única coisa que eu pedia para elas [minhas filhas] era: 'Estuda. Se vocês querem uma vida melhor, só o estudo vai poder dar isso'", contou ao apresentador Rodrigo Faro, em 2022.

Depois de ser abandonada pelo marido, Solange iniciou um novo relacionamento e foi para Aracaju com as três filhas ainda pequenas. Lá, ela montou uma lanchonete e contou com a ajuda das meninas no empreendimento.



"Uma lavava a louça, a outra o banheiro, e a outra, Deolane, subia na cadeira para me ajudar na cozinha. Foi nesse ramo que eu criei elas três", relatou ela.

Deolane presentou a mãe, Solange Bezerra, com carro - Foto: Instagram/reprodução

Em 1996, Solange decidiu ir para São Paulo em busca de uma vida melhor. Ela e as três filhas foram abrigadas na casa simples de um tio de Deolane no Grajaú, na Zona Sul paulista.



"Elas [as filhas] dormiam no colchão, e eu no tapete, na cozinha. Chorávamos abraçadas. Eu vim para cá com muitos planos, mas também com muitas incertezas", contou, em entrevista ao programa "Hora do Faro", em 2022.

Solange trabalhou como cozinheira em lanchonete até decidir montar seu próprio negócio, um restaurante em São Paulo. Com sacrifício, como ela disse, conseguiu pagar a faculdade de Direito da filha mais velha.



Depois, as duas outras filhas seguiram o mesmo passo e também entraram na universidade. Até que um acontecimento violento fez com que ela fechasse o restaurante: o endereço foi alvejado por tiros.

"Num dia de forró, tinha uma moça dançando aqui. Aí o namorado dela chegou e a viu, do outro lado da rua. E já entrou aqui atirando. Foi um desespero. Eu corri, e no meio da bala fechei o portão. No outro dia, não queria mais isso daqui. E a única coisa que eu tinha era um carro, que era financiado", relembrou, na mesma ocasião.

Veja também

Operação Integration Polícia Civil divulga balanço da Operação "Integration" com mais de R$ 500 mil em espécie