Dono da Esportes da Sorte, Darwin Filho, e esposa se entregam à polícia

Um dos alvos da Operação "Integration", que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, se entregou à polícia e foi preso nesta quinta-feira (5).

Essa é a mesma operação que prendeu na última quarta-feira (4) a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

A esposa de Darwin Filho, Maria Eduarda Quinto Filizola, também se apresentou à Polícia Civil de Pernambuco e foi presa junto com o marido.

A prisão dos dois foi divulgada pelo escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, que informou que entrou com um pedido de habeas corpus que está sob análise do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte oram sanadas, demonstrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais", escreveu o escritório na nota.

Ainda de acordo com a defesa, Darwin Filho não se encontrava em casa no dia que os policiais foram ao seu apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na quarta (4) por estar em uma viagem a trabalho.

Carta aberta

Antes de se entregar à polícia, Darwin Filho escreveu uma carta aberta. O empresário afirmou que sempre colaborou com a atuação das autoridades e das investigações.

"Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei. Também sempre pautei nossa atuação em favor das boas práticas, do jogo responsável e o defendo como forma de entretenimento", escreveu.

