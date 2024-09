Polícia divulga balanço da Operação "Integration": joias, carros, aeronaves, bolsas e mais

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, nesta quinta-feira (5), o balanço da Operação "Integration", que investiga a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, e que culminou, na quarta-feira (4), na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra.

Segundo o órgão de segurança, a operação segue em curso, porém, até o momento, já foram cumpridos dez mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão; foram apreendidos vários documentos que estão sendo analisados e que devem robustecer ainda mais as provas já reunidas.

Além disso, a Polícia Civil informa que, das apreensões e sequestros realizados, foram contabilizados em espécie: R$ 439 mil; 2.153,00 dólares (R$ 12.146,15); 5.819 euros (R$ 36.372,34); e 6.310 libras esterlinas (R$ 46.567,80).

Duas aeronavas e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões, cinco automóveis de luxo, que somados valem R$ 24.440.196,79, 37 bolsas femininas de luxo, 76 anéis e 17 joias de diversos modelos e 16 relógios de luxo também foram apreendidos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, como joias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além do Recife, a ação acontece também em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

Para além dos mandados, a polícia realiza o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2.196 bilhões. Também são cumpridas outras medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.

Operação

A investigação foi iniciada em abril de 2023 e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Na execução, atuam 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A operação está sob a presidência do delegado Paulo Gondim.

