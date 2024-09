Operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro cumpre mandados no Recife e quatro estados

A- A+

Uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro é alvo da Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (4), durante a Operação "Integration".

Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, como joias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Operação "Integration" cumpre mandados de prisão no Recife | Foto: Divulgação/PCPE

Além do Recife, os mandados estão sendo cumpridos em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO).



Além disso, a polícia realiza o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2,196 bilhões, e outras medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.

Operação "Integration" | Foto: Divulgação/PCPE

No Recife, todo o material está sendo encaminhado ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na Zona Oeste da cidade.

A investigação foi iniciada em abril de 2023 e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Na execução, atuam 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A operação está sob a presidência do delegado Paulo Gondim.



