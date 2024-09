A- A+

Campus Party Nordeste 2024 Grande Recife anuncia esquema de linhas especiais para a Campus Party Nordeste 2024 Durante os cinco dias de evento, as linhas serão ativadas a partir das 9h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$ 4,10).

A Campus Party Nordeste 2024, evento que reúne atrações voltadas para inovação, tecnologia e experiências futuristas, que acontece da próxima quarta-feira (04) até o domingo (08), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, vai contar com operação especial de ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM.

Durante os cinco dias de evento, as linhas 047-TI CAMARAGIBE/ARENA e 048 - TI TIP/ARENA serão ativadas a partir das 9h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$ 4,10).

Linhas especiais Campus Party Nordeste 2024

De acordo com o Grande Recife, os usuários poderão pagar as passagens utilizando o cartão VEM ou pagando em dinheiro. O abatimento tarifário para estudante também valerá para as linhas especiais, bem como a gratuidade para o usuário que possui o direito legal.

A linha 047, excepcionalmente, sairá do Terminal Integrado de Camaragibe para a Arena de Pernambuco. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife.

Ouvidoria CTM

Para sanar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Linha 047 - TI Camaragibe/Arena



Sentido TI Camaragibe/Arena:

TI Camaragibe, Rua Luiza Alves, Rua Antônio Felipe, Av. Dr. Belmino Correia (PE-005), Ramal da Arena de Pernambuco, Arena/PE;

Sentido Arena/TI Camaragibe:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, Av. Belmino Correia (PE-005), Rua Manoel Andrade, Rua Luiza Alves, TI Camaragibe;

Linha 048 - TI TIP/Arena



Sentido TI TIP/Arena:

TI TIP, av. Pref. Antônio Pereira, alça de acesso BR-408, Br-408, Acesso ao Ramal da Arena/PE, Arena/PE

Sentido Arena/TI TIP:

Arena/PE, rotatória BR-408, BR-408, Rua Min. Márcio Andreaza, Av. Pref. Antônio Ferreira, TI TIP.

