A- A+

FÓRUM NORDESTE 2024 Fórum Nordeste: João Campos anuncia iniciativas sustentáveis para Recife Ações como tornar a Capital com emissão de carbono neutro e matriz energéticas com fontes 100% renováveis, colocam recife na vanguarda da sustentabilidade energética

Durante a participação no Fórum Nordeste 2024 nesta segunda-feira (2), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou novas ações voltadas para o desenvolvimento de energias renováveis em sua gestão, consolidando a Capital como um dos pólos de referência em sustentabilidade.

O prefeito destacou a importância do estado no cenário nacional de energias renováveis, especialmente no que diz respeito ao etanol, afirmando que Recife está na vanguarda dessa discussão no Brasil.

“A capacidade e unidade desse setor são fundamentais para fortalecer a indústria e gerar emprego e renda, garantindo que o Brasil saia fortalecido em uma área que não é mais do futuro, mas do presente. O privilégio geográfico do Nordeste, com seu potencial em energia solar, eólica, biocombustíveis e etanol, deve ser maximizado em nosso uso”, declarou João Campos.

Ações

Entre os anúncios feitos pelo prefeito, dois se destacaram. O primeiro é a elaboração de um inventário de gases do efeito estufa, algo que poucas cidades no mundo possuem. De acordo com João Campos, Recife já tem um plano local de ação climática, que prevê que até 2050 a cidade se torne carbono neutro. Para atingir essa meta, diversas ações estão sendo implementadas, como a plantação de árvores adultas nos principais corredores da cidade através do programa “Via Jardim”.

O segundo anúncio refere-se à conclusão de um estudo que permitirá a Recife comprar energia no mercado aberto, com o compromisso de que 100% da matriz energética da cidade provenha de fontes sustentáveis. Essa medida, além de promover uma economia de R$ 6 milhões, demonstra a capacidade de gestão com inovação, buscando austeridade fiscal.

João Campos também ressaltou a importância da colaboração entre o setor produtivo e o poder público.

“Quando trabalhamos de mãos dadas com o interesse da população, quem sai ganhando é a nossa gente, através da geração de emprego e renda, conquistando autonomia para todos”, concluiu.

Veja também

Taxação Taxação de compras até US$ 50 renderá R$ 700 milhões neste ano