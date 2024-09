Fórum Nordeste: Raquel Lyra aposta em infraestrutura energética e logística para Pernambuco

A- A+

Aproveitando a discussão acerca das energias renováveis no Fórum Nordeste 2024 nesta segunda-feira (2), a governadora Raquel Lyra (PSDB) destacou importantes avanços na infraestrutura energética do Estado, enfatizando o papel de Pernambuco na transição para energias renováveis.

"Quando o governo Lula anuncia aqui o segundo trem da refinaria Abreu e Lima, ele fala de uma refinaria que vai fazer, já estará pronta para fazer transição energética, para se alimentar a partir de biocombustível", afirmou Raquel Lyra.

Raquel também mencionou os esforços em curso para a implantação de um terminal de regaseificação pela Shell no Porto de Suape, ressaltando a importância do gás natural. "Temos uma companhia de gás em Pernambuco que vai poder ter mais competitividade a partir desse gás que é trazido para cá pelo Porto de Suape", disse Raquel, destacando a competitividade que essa infraestrutura trará para a economia local.

A governadora também sublinhou a parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal na realização de obras de dragagem no Porto de Suape. "Nós estamos fazendo em parceria com o Governo Federal a dragagem do Porto de Suape. É um compromisso com a Petrobras desde que se instalou. Finalmente, agora, a gente está conseguindo fazer essas obras, com a verba dividida entre o Governo Federal e Estadual", explicou.

Com essas obras, Pernambuco busca não apenas melhorar sua infraestrutura logística, mas também se posicionar como um destino estratégico no cenário global.

"A gente consegue aprofundar Porto e permitir que novos navios possam chegar até aqui e fazer de Pernambuco uma rota mundial. Não queremos ser passagem, queremos ser destino. Destino de toda a logística mundial, dos investimentos em tecnologia, inovação e economia”, concluiu Raquel Lyra.

A governadora aproveitou a ocasião para entregar ao vice-presidente Geraldo Alckmin e a Eduardo de Queiroz Monteiro um exemplar do Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica (Permeie), que estabelece um pacote de ações que redirecionam a economia do Estado para um desenvolvimento com justiça social, enquanto recupera e protege o meio ambiente.



