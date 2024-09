Fórum Nordeste: Unidade da Stellantis de Goiana tem papel fundamental na descarbonização da empresa

A- A+

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana, complexo industrial localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, tem papel fundamental no processo de descarbonização da empresa. A informação é do vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis, João Irineu Medeiros, em sua palestra “Estratégia de Descarbonização e Desenvolvimento Local” na 13ª edição do Fórum Nordeste que acontece nesta segunda-feira (2).

O Fórum Nordeste é um evento realizado pelo Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro. Segundo Medeiros, o processo de descarbonização deve ser feito de forma equilibrada, incluindo dos carros de entrada até veículos premium. "Precisamos encontrar uma descarbonização equilibrada do ponto de vista ambiental, social e econômico", disse.

Combinação

Para o processo de descarbonização da frota, João Irineu destacou que a Stellantis pretende combinar o etanol com os diferentes níveis de eletrificação para a criação de novos veículos. "Combinar biocombustível com eletrificação é a chave do sucesso", reiterou. O painel do vice-presidente teve a mediação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha.

Também participaram o presidente-executivo do Sindálcool Paraíba, Edmundo Coelho Barbosa; o presidente da Alcopar Paraná, Miguel Rubens Tranin; e o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Adamo Mendes.

Entre os desafios da indústria automobilística destacados por João Irineu, estão: eficiência energética, segurança veicular, emissões de gases, manufatura avançada, logística, autonomia veicular, conectividade e big data, cidades inteligentes, segurança cibernética e infraestrutura 5G.

Veja também

MUSK Com X suspenso no País, Musk defende "democracia" e "Brasil livre" em post em português