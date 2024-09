A- A+

Recife Fórum Nordeste: autoridades e empresários prestigiam 13ª edição do evento Fórum Nordeste acontece nesta segunda-feira (2), no Bairro do Recife

A 13ª edição do Fórum Nordeste, realizado pelo Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, reúne autoridades e empresários, nesta segunda-feira (2), no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, para discutir temas que abarcam a transição energética.

Fórum Nordeste 2024 | Foto: Rafael Melo/Fórum Nordeste

Responsável pelo Fórum Nordeste, Eduardo de Queiroz Monteiro destaca a importância do evento para a agenda do baixo carbono.



“É o nosso 13º evento, Fórum Nordeste, fora do eixo Centro-Sul, com a preocupação de trazer essa discussão da transição energética, de trazer essa questão importantíssima no mundo que é a emergência climática, de maneira que nós estamos conseguindo afirmar um centro de discussão, um fórum de discussão sobre essa agenda excepcionalmente importante que é a economia de baixo carbono, de transição energética e de enfrentamento e convivência com as emergências climáticas”, destacou Eduardo.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra marcou presença no evento e destacou a importância do Fórum Nordeste para uma discussão ampla sobre transição energética.

Governadora Raquel Lyra participou da abertura do Fórum Nordeste 2024 | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“Mais uma vez o Governo de Pernambuco se faz presente com todo o seu time no 13º Fórum Nordeste. Quero parabenizar Eduardo Monteiro e a Folha de Pernambuco por trazer para o Recife, para a discussão no Nordeste, um tema tão relevante. O mundo inteiro fala sobre isso, uma transição para economia verde, de emissão de baixo carbono, que garanta que a gente possa produzir de maneira mais sustentável”, destacou a gestora.

O prefeito do Recife, João Campos, prestigiou o evento e falou sobre a importância de trazer a discussão para a região.

Prefeito do Recife, João Campos prestigia Fórum Nordeste 2024 | Foto: Rafael Melo/Fórum Nordeste

“É muito importante a gente ter um fórum para discutir energias renováveis na nossa cidade, na nossa região, entendendo que o Recife já tem uma matriz de energia limpa e a gente tem uma potência econômica aqui em Pernambuco e no Nordeste, que é o etanol. Quero parabenizar o Grupo EQM e a Folha de Pernambuco por essa iniciativa, e Eduardo Monteiro, por ser um grande pioneiro no diálogo e na construção de pensamento sobre o desenvolvimento renovável da nossa região”, afirmou João Campos.

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, diz que a 13ª edição do Fórum Nordeste está em sintonia com o G20 e a COP30.

“O Fórum Nordeste tem uma importância significativa. É o 13º ano. O Fórum vem se credenciando nessa agenda nacional da descarbonização, e, neste ano, vai manter uma sintonia com o que poderá ocorrer na reunião de cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e na COP, no próximo ano, em Belém do Pará, onde será abordado as prevenções dos desastres climáticos que têm afetado de forma negativa toda a humanidade”, destacou Renato Cunha.



O deputado federal Luciano Bivar também destacou a importância do evento. “É de fundamental importância esse Fórum, que já é uma tradição. O Brasil precisa discutir suas fontes energéticas e o resultado dessas fontes para o desenvolvimento do nosso país”, destacou Bivar.

Deputado federal Luciano Bivar participa do evento | Foto: Ademar Filho / Fórum Nordeste

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, comenta que o Nordeste tem uma vocação natural para a transição energética.

“Uma das vocações mais importantes do Nordeste é a sua potencialidade e vocação natural para a transição energética, por conta do nosso clima, dos nossos ventos, e da capacidade instalada em torno de inteligência também. Esse Fórum faze com que a gente una, cada vez mais, o setor empresarial e os institutos e laboratórios, pesquisa em desenvolvimento nessa área”, afirmou Luciana.

O desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), André Guimarães, também prestigia o Fórum Nordeste 2024 e destaca a importância das energias renováveis serem discutidas no Brasil.



“Mais uma vez o Grupo EQM, através da Folha de Pernambuco, realiza esse evento de suma importância para o Nordeste e para o Brasil. Um tema superimportante e que merece sempre estar sendo realizado a fim de se discutir a renovação e o desenvolvimento da energia renovável”, afirmou.

O presidente da Usina Coruripe, Mario Lorencatto, um dos homenageados do Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM, fala da importância do evento para o setor sucroenergético.

“É um evento superimportante, onde se encontra todas as lideranças, tanto do setor, quando lideranças políticas, para discutir temas importantes para o setor, trocas de ideias, de conhecimento, e buscar alternativas para esse setor secular aqui no Nordeste, para seguir crescendo e tendo a relevância que sempre teve”, destacou Mario Lorencatto.

O presidente da Datagro, Plínio Nastari, comenta sobre a relevância do Fórum Nordeste 2024, que acontece no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

“O Fórum Nordeste se consolidou como o maior evento da região Nordeste, um dos grandes eventos de todo o Brasil para definir e discutir planejamento para transição energética do Brasil e do mundo”, afirmou Plínio.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, fala sobre a importância do Fórum Nordeste e do debate sobre energias renováveis

“Muito importante, na atualidade, o que a gente chama de sustentabilidade, que significa desenvolvimento harmônico, buscando formas alternativas pelas quais nós possamos gerar energia, gerar emprego, diminuindo, ao máximo, o impacto no meio ambiente. O Tribunal de Justiça de Pernambuco incentiva e prestigia esse evento no sentido que essas novas vias de fontes energéticas possam melhorar a qualidade do nosso meio ambiente”, destacou Barreto.

O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, enfatiza a importância de discutir práticas sustentáveis na indústria e como isso pode ser uma aliada para a descarbonização.



“A solução da descarbonização e a utilização de uma energia verde será a soma de várias soluções, seja através do hidrogênio, eólica, de energia solar, ou combustível à base de etanol, todas as soluções se somam para uma única, para a descarbonização”, disse Bruni Veloso.

Veja também

fgts Veja o calendário de pagamento do saque-aniversário do FGTS em setembro de 2024