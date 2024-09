A- A+

FÓRUM NORDESTE 2024 Fórum Nordeste debate, nesta segunda (2), desafios e oportunidades da transição energética Evento do Grupo EQM reúne autoridades políticas, empresários, presidentes de entidades ligadas ao setor energético e membros da área acadêmica, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife

Com a presença de autoridades e empresários do cenário nacional, o Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, realiza, hoje (2), a 13ª edição do Fórum Nordeste.



O evento acontece no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 8h às 17h, e aborda os principais temas que abarcam a transição energética.





Leia também • Energias renováveis em debate na 13ª edição do Fórum Nordeste





O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, pontua a importância do Fórum para o avanço das discussões acerca do tema.



"O Fórum Nordeste tornou-se um palco de debates sobre as transformações que envolvem esse processo de transição energética, que está na pauta de discussão mundial. Estou muito honrado de poder reunir nesse evento, em um dia inteiro, representantes de vários segmentos, diversos empresários, membros de sindicatos do setor energético, a classe política, todos em um debate amplo, diverso e qualificado em prol do avanço na pauta nacional e mundial que permeia o tema”, destaca.



Eduardo de Queiroz Monteiro ressalta, ainda, a relevância do presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, para a construção do evento.

Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, promove o evento (Foto: Alfeu Tavares)

“Faço uma especial referência a um nome que, sem o qual, esse Fórum não teria a dimensão atual, que é o grande Renato Cunha, que preside o Sindaçúcar de Pernambuco, a NovaBio e tem um protagonismo ímpar frente às causas do nosso setor", reitera.

Presenças

No encontro, estão previstas as presenças do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro; do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula; da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do prefeito do Recife, João Campos; entre outras autoridades.



Também são esperados representantes de entidades do Brasil inteiro, como é o caso da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), além de presidentes de sindicatos do setor. O evento é exclusivo para convidados e pode ser assistido ao vivo pelo YouTube da Folha Pernambuco. O encontro conta com palestras e a entrega do Prêmio Fórum Nordeste. Na ocasião, também será lançada a revista Folha Energia nas versões impressa e digital.



Palestras

Ao longo do dia, os convidados vão poder conferir seis painéis com temas que envolvem a transição energética e o debate sobre os desafios e oportunidades nos setores de biocombustíveis e energia limpa.

Pela manhã, os presentes assistem às palestras: “A Reforma Tributária e sua Importância para o Ambiente de Negócios do Brasil”, com o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy; e “Estratégia de Descarbonização e Desenvolvimento Local”, com o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis, João Irineu Medeiros.

Já a partir das 12h30, serão abordados os temas “Eletrificação da Economia e Mercado Livre: Descarbonização com Redução de Custos da Cadeia Produtiva”, com o gerente de departamento de Soluções Verdes Industriais da Neoenergia, Phyllipe Pinheiro Morais; “O Potencial do Brasil na Transição Energética”, com o presidente e CEO da Datagro Consultoria, Plínio Nastari.

A programação da tarde continua com a pauta “O Gás Natural como Agente na Transição Energética”, com o diretor técnico comercial da Copergás, Roberto Zanella; e “Avanços no Brasil Rumo a uma Economia de Baixo Carbono”, com o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux.



O Fórum Nordeste 2024 é patrocinado pelo Grupo Neoenergia, Banco do Nordeste (BNB), Copergás, Caixa Econômica, Sudene, FMC, Grunner, Cahu Beltrão e apoiado pelo Governo de Pernambuco, Fertine e NovaBio. O apoio técnico é do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE).

