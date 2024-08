A- A+

Fórum Nordeste Energias renováveis em debate no Fórum Nordeste Em sua 13ª edição, evento reúne autoridades empresariais e políticas do cenário nacional que discutem soluções e estratégias para enfrentar desafios globais

Com o tema “Transformação ao Alcance de Todos”, o Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, realiza, na próxima segunda-feira, 2 de setembro, a 13ª edição do Fórum Nordeste. O evento acontece no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 8h às 17h, e traz à tona os desafios e oportunidades nos setores de biocombustíveis e energia limpa.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, que comanda o evento, destaca o papel relevante do Fórum no debate nacional sobre as energias renováveis.

“É uma iniciativa importante da Folha e do nosso segmento das energias renováveis. Traz essa discussão fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Trouxemos esse debate para o Norte, Centro-Oeste e Nordeste, uma discussão extremamente qualificada, pessoas do eixo nacional discutirão temas urgentes como o estresse hídrico, emergências climáticas, essa situação que aflige o Rio Grande do Sul”, enumera, dentre outros assuntos constantes na pauta energética nacional e mundial.

Para Eduardo Monteiro, o grande desafio empresarial é encontrar soluções para se sobreviver a esse cenário, que está ligado à preservação do meio ambiente. “O evento pauta o cenário energético nacional, tem uma representação regional expressiva e nos orgulhamos de estarmos puxando essa discussão dos centros mais desenvolvidos”, acrescenta.

Autoridades

Estão previstas as presenças de grandes autoridades empresariais e políticas do cenário nacional como o vice-presidente Geraldo Alckmin; a governadora Raquel Lyra; o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; o ministro da Pesca, André de Paula; o presidente da Câmara, Arthur Lira; e o prefeito João Campos. Também são esperados representantes de entidades do Brasil inteiro, como é o caso da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), além de presidentes de sindicatos do setor.

Exclusivo para convidados, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube da Folha de Pernambuco. O encontro conta com palestras, almoço de negócios, além da entrega do Prêmio Fórum Nordeste. Na ocasião, também será lançada a revista Folha Energia nas versões impressa e digital.

Painéis

Os convidados vão conferir diversas palestras com temas como: “A Reforma Tributária e sua Importância para o Meio Ambiente de Negócios do Brasil”, com o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy; “Estratégia de Descarbonização e Desenvolvimento Local”, com o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis, João Irineu Medeiros; e “Eletrização da Economia e Mercado Livre: Descarbonização com Redução de Custos da Cadeia Produtiva”, com o gerente de departamento de Soluções Verdes Industriais da Neoenergia, Phyllipe Pinheiro Morais.

Também serão abordados os temas “O Potencial do Brasil na Transição Energética”, com o presidente e CEO da Datagro Consultoria, Plínio Nastari; “O Gás Natural como Agente na Transição Energética”, com o diretor técnico comercial da Copergás, Roberto Zanella; e “Avanços no Brasil Rumo a uma Economia de Baixo Carbono”, com o assessor especial do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux.

Consolidado

De acordo com o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, o Fórum se constituiu como o grande evento que aborda temas relativos às energias renováveis e ao meio ambiente.

“Estamos satisfeitos porque o evento se consolidou como o maior fora de São Paulo sobre o assunto. Isso é comprovado não só pelo nível das palestras, mas pela participação efetiva do setor sucroenergético, e do setor dos grandes players tanto de energia eólica, como solar, e a participação de políticos do cenário nacional, que estão envolvidos na elaboração das políticas ambientais”, destacou Pugliesi, enaltecendo nomes de destaque no Fórum.

“Temos esse ano uma palestra do Bernard Appy, que foi o grande gestor da reforma tributária. Vamos abordar como essa reforma tributária afeta os diversos segmentos que estão envolvidos na cadeia de produção sucroenergética e na elaboração das leis que permitem uma melhor utilização dessas energias”, reiterou.

Segundo o diretor operacional da Folha, José Américo Lopes Góis, o evento reúne o que há de melhor dos que pensam e sustentam posições científicas e responsáveis sobre a transição energética no Brasil e no mundo. “O mundo empresarial e político de Pernambuco e do Nordeste se fará presente. Temas como descarbonização e sustentabilidade estarão decerto presentes na rica pauta do dia”, afirmou o diretor.

Para a diretora Administrativa da Folha, Mariana Costa, o Fórum é um espaço de discussão e dentro do Nordeste é o principal evento [sobre o tema]. A respeito do mote do encontro

“Transformação ao Alcance de Todos”, a diretora explica que o tema traz a perspectiva de que o consumidor também é responsável pela transição energética, além de mostrar a pluralidade das energias renováveis. “São vários atores e a gente está querendo dar visibilidade à atuação plural e individual. Todo mundo é responsável por esse processo de transição. Apenas com todos engajados conseguimos ter resultado”.

O Fórum Nordeste 2024 é patrocinado pelo Grupo Neoenergia, Banco do Nordeste (BNB), Copergás, Caixa Econômica, Sudene, FMC, Grunner, Cahu Beltrão e apoiado pelo Governo de Pernambuco, Fertine e NovaBio. O apoio técnico é do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE).

