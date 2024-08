A- A+

Em 02 de setembro de 2024, o Grupo EQM realizará a 13ª edição do Fórum Nordeste, evento que tem como objetivo promover uma análise e busca por soluções para a continuidade da atividade econômica sustentável no crescimento global, tendo como base as mudanças das matrizes energéticas, além de ampliar o conhecimento das suas potencialidades no Nordeste.

O evento acontecerá no dia 02 de setembro de 2024, será composto de painéis temáticos e almoço de negócios e é exclusivo para convidados, mas poderá ser assistido através da transmissão ao vivo no Youtube (link no final da matéria).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

8h CREDENCIAMENTO

9h SOLENIDADE DE ABERTURA

- EXIBIÇÃO DE VÍDEO - Acordo de Cooperação Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil

- PRÊMIO FÓRUM NORDESTE

10h15 PAINEL 1

A REFORMA TRIBUTÁRIA E SUA IMPORT NCIA PARA O AMBIENTE DE NEGÓCIOS DO BRASIL

Palestrante: Bernard Appy, Secretário Extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da

Fazenda

Mediador: Renato Cunha, Presidente Sindaçúcar Pernambuco, Presidente Executivo da

Novabio e Vice-Presidente da Bioenergia Brasil

Participantes:

Evandro Gussi, Presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia

(UNICA)

Luís Roberto Pogetti, Presidente do Conselho de Administração da Copersucar

Mário Campos, Presidente Bioenergia Brasil e do SIAMIG de Minas Gerais

11h30 PAINEL 2

ESTRATÉGIA DE DESCARBONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Palestrante: João Irineu Medeiros, Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios Stellantis

Mediador: André Luiz Baptista Lins Rocha – Presidente FIEG e do SIFAEG

Participantes:

Edmundo Coelho Barbosa – Presidente Executivo do Sindálcool – PB

Pietro Adamo Mendes – Secretário de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis.

12h30 PAINEL 3

ELETRIFICAÇÃO DA ECONOMIA E MERCADO LIVRE: DESCARBONIZAÇÃO COM REDUÇÃO DE

CUSTOS DA CADEIA PRODUTIVA

Palestrante: Phyllipe Pinheiro Morais, Gerente do Departamento de Soluções Verdes

Industriais da Neoenergia

Mediadora: Rita Knop, Diretora Comercial da Neoenergia em Negócio Liberalizado

Participante:

Ana Luiza Ferreira, Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha

Fernando Dueire, Senador MDB/PE

13h30 ALMOÇO DE NEGÓCIOS OFERECIDO NO LOCAL DO EVENTO

14h30 PAINEL 4

O POTENCIAL DO BRASIL NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Palestrante: Plínio Nastari, Presidente e CEO da DATAGRO Consultoria

Mediador: Pedro Robério Nogueira, Presidente Sindaçúcar Alagoas e Vice-Presidente do

COAGRO CNI

Participantes:

Cintia Cristina Ticianeli, Diretora da Agroserra Industrial e FIEMA – Maranhão

Eduardo de Queiroz Monteiro, Presidente do Grupo EQM

Guilherme Nolasco, Presidente Executivo da União Nacional de Etanol de Milho

15h15 PAINEL 5

O GÁS NATURAL COMO AGENTE NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Palestrante: Roberto Zanella, Diretor Técnico Comercial da Copergás

Mediador: Plínio Nastari, Presidente e CEO da DATAGRO Consultoria

Participantes:

Alessandro Gardemann, CEO GEO Biogás & Tech

Antônio Cesar Salibe, CEO UDOP – União Nacional de Bioenergia

João Guilherme Matos, Diretor Executivo da ONCORP

16h15 PAINEL 6

AVANÇOS NO BRASIL RUMO A UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

Palestrante: Rafael Dubeux, Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda

Mediador: Luciano Rodrigues, Economista e Diretor de Inteligência Setorial da ÚNICA/SP

Participantes:

Amanda Gondim, Professora e Doutora Pela UFRN e Coordenadora da Rede Brasileira de

Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para Aviação (SAF)

Ecio Costa, Professor titular de Economia da UFPE, Sócio-fundador da CEDES Consultoria

*A programação poderá sofrer alteração.

ASSISTA A TRANSMISSÃO AO VIVO:

