ENERGIA Fórum Nordeste: abertura da 13ª edição do evento tem plateia lotada e presença de autoridades Iniciativa do Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, Fórum Nordeste ocorre no Mirante do Paço, nesta segunda-feira (2)

A abertura da 13ª edição do Fórum Nordeste, uma iniciativa do Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro, na manhã desta segunda-feira (2), lotou, mais uma vez, Mirante do Paço, no bairro do Recife.



O evento com a presença de convidados, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e o prefeito do Recife, João Campos.



O Fórum também está sendo prestigiado por ministros, deputados estaduais e federais, dirigentes de sindicatos, de associações, de federações e outras entidades de setores distintos, além de empresários do setor sucroenergético de várias regiões do país.





Fórum Nordeste 2024

O evento tem como objetivo promover uma análise e busca por soluções para a continuidade da atividade econômica sustentável no crescimento global, tendo como base as mudanças das matrizes energéticas, além de ampliar o conhecimento das suas potencialidades no Nordeste, está sendo realizado no Mirante do Paço, no bairro do Recife.



A saudação inicial foi feita pelo prefeito Jão Campos, que disse que o Fórum tem a iniciativa de consolidar não só a cidade como o Estado não só como um grande centro de energia renovável, do Etanol, mas que também possa trazer a discussão desse setor em nível brasileiro, sendo realizado no Recife.



Em seguida, foi vez do presidente o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), da Executivo da Novabio e vice-presidente da Bioenergia Brasil, Renato Cunha. Ele disse que a edição deste ano do Fórum Nordeste inaugura interesses relacionados as temáticas do G20 e da COP30. "O G20 vai atuar na transição energética, mas sobretudo no desenvolvimento sustentável e nas vertentes social, econômica e ambiental", disse.



Em seu discurso, o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, disse que o Fórum se trata de uma grande celebração por, entre outras razões, unir os setores primário e secundário. "É um trabalho especial das nossas lideranças, uma construção de muito esforço para que a gente pudesse, ao fim e ao cabo, ter uma agenda comum, uma agenda convergente", disse.

Na sequência, houve a entrega do Troféu Fórum Nordeste. Eduardo de Queiroz Monteiro e Renato Cunha entregaram a honraria a personalidades. A primeira a receber foi o

vice-presidente Geraldo Alckmin.

Depois foi a vez foi Mário Lorencatto, presidente da Usina Coruripe, em Alagoas. “Quero agradecer pelo reconhecimento em nome da Coruripe. Estamos em Alagoas, mas presentes em grande parte de Minas Gerais. Sou paulista, mas aprendi muito no Nordeste sobre resiliência, cultura e alegria", disse Lorencatto.

Gilberto Tavares de Melo, presidente do Grupo Olho d’Água, foi o terceiro agraciado. “É uma satisfação receber esta homenagem. Seguiremos unidos para termos muitas vitórias, apesar dos desafios no setor", destacou ele.

