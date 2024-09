Fórum Nordeste: Neoenergia destaca os benefícios da adesão ao mercado livre de energia

A- A+

Uma via clara e segura para a promoção da descarbonização da economia, dos processos fabris e de uma vasta gama de aplicações. Foi assim que Phyllipe Pinheiro Morais, Gerente do Departamento de Soluções Verdes Industriais da Neoenergia classificou o processo de eletrificação, um dos temas de sua palestra no 13º Fórum Nordeste, que ocorre nesta segunda-feira (2), no Mirante do Paço, localizado no bairro do Recife.

Intitulado “Eletrificação da economia e mercado livre: descarbonização com redução de custos da cadeia produtiva”, o painel foi o terceiro apresentado nesta edição do evento, que é uma realização do Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro.

Phyllipe Pinheiro Morais explicou o que é o mercado livre de energia. “Temos um mercado regular e, agora, a oportunidade de migrar para o ambiente livre. Ao fazer essa migração, o cliente ganha o poder de escolher o seu gerador de energia. Isso traz inúmeros benefícios”, apontou.



A abertura do mercado, implementada em janeiro deste ano por meio da Portaria 50/2022 do Ministério de Minas e Energia, permitiu que consumidores de alta tensão, ou com carga superior a 2,3 kW (e despesas superiores a R$ 10 mil), tenham a possibilidade de escolher de qual fornecedor desejam comprar energia.

Em sua palestra, Phyllipe apontou algumas vantagens da adoção deste modelo. “Primeiro, os preços e condições são mais interessantes, quando comparados ao mercado cativo. Aqui a gente está falando de poder escolher uma fonte de energia limpa, que vai permitir ao cliente, inclusive, valorizar a sua marca, divulgando que ele está nessa caminhada de transição energética”, pontuou.

O painel teve mediação de Rita Knop, Diretora Comercial da Neoenergia em Negócio Liberalizado. Também participaram do encontro Ana Luiza Ferreira, Secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha; e Amauri Pekelman, Presidente da Biosul Mato Grosso do Sul.

Veja também

Taxação Taxação de compras até US$ 50 renderá R$ 700 milhões neste ano