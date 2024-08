Grande Recife reforça frotas de ônibus para domingos sem metrô

A- A+

Com a paralisação da operação do metrô aos domingos, para a realização de manutenção do equipamento, a frota de ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM vai aumentar em 15%. O reforço foi anunciado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) com o objetivo de minimizar o impacto da falta do sistema ferroviário.

O aumento na quantidade de coletivos aos domingos passa a valer neste domingo (1º), quando o metrô dará início por tempo indeterminado na manutenção dos sistemas das linhas Centro e Sul. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), "a paralisação aos domingos se faz necessária devido à complexidade do serviço, pois a janela noturna de manutenção (das 00H às 4h) é muito curta para que a manutenção seja realizada em sua totalidade".

Além da ativação de três linhas especiais de ônibus, também haverá o reforço de 31 linhas, que juntas farão 1.571 viagens aos domingos. Entre as especiais, são elas 238 - TI Jaboatão/TI Barro; 858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro e 2481 - TI Camaragibe/TI TIP.

Já aquelas que vão receber um aumento na frota são 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol); 331 - Totó (Jardim Planalto); 346 - TI TIP (Cde Boa Vista); 021 - TI Joana Bezerra/Shopping Rio Mar; 080 - TI Joana Bezerra/Boa Viagem; 825 - Jardim Brasil/TI Joana Bezerra; 861 - TI Joana Bezerra/TI Xambá; 200 - TI Jaboatão (Parador); 232 - Cavaleiro; 243 - Vila Dois Carneiros; 115 - TI Aeroporto/TI Afogados; 101 - Circular - TI Recife/TI Joana Bezerra (Boa Vista); 102 - TI Santa Luzia/Ibura; 117 - Circular - TI Recife/PCR (Cabugá); 138 - Zumbi do Pacheco/TI Tancredo Neves; 149 - TI Cavaleiro/Zumbi do Pacheco; 202 - TI Barro/TI Macaxeira (Várzea); 203 - TI Barro/Zumbi do Pacheco (Lot.); 205 - TI Barro/UR-05 (BR-101); 207 - TI Barro/Macaxeira (BR-101); 252 - Vila Rica/TI Jaboatão; 261 - TI Jaboatão/Vila Piedade; 272 - Colônia - TI Jaboatão; 274 - TI Jaboatão/Lote 56; 412 - TI Santa Luzia/TI Getúlio Vargas; 2450 - TI Camaragibe (Cde Boa Vista); 2459 - TI Cosme e Damião/TI Caxangá; 139 - TI Cabo/TI Cajueiro Seco; 185 - TI Cabo e 240 - Cavaleiro/CEASA.

De acordo com o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, devido à ausência do serviço ofertado pelo metrô, será realizado um esforço, tanto operacional quanto financeiro, que trará um relevante aumento de oferta.

"Só será possível graças à participação efetiva do Governo do Estado no subsídio ao transporte metropolitano. A equipe do Grande Recife estará empenhada em fazer o melhor diante de mais este desafio. Neste primeiro momento, as mudanças trarão um aumento de 15% na frota de ônibus disponíveis aos domingos. O serviço será avaliado semanalmente até que se garanta a melhor eficácia possível", detalhou.

Veja também

Marielle "Não tinha intenção de atingir a sobrevivente e o Anderson", diz Lessa