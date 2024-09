A- A+

PATRIMÔNIO Governadora assina ordem de serviço da restauração de bens da Igreja de Santo Antônio, no Recife Obras, orçadas em R$ 3,4 milhões, serão realizadas com recursos do Novo PAC

Bens móveis e integrados da Igreja Matriz de Santo Antônio, no Centro do Recife, serão restaurados pelo Governo de Pernambuco.

A ordem de serviço para a obra de restauro, que será executada por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Fundarpe), foi assinada na manhã desta terça-feira (3), pela governadora Raquel Lyra.

A obra, que conta com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, está orçada em R$ 3,4 milhões.

Em visita ao templo religioso, Raquel Lyra destacou a riqueza do patrimônio histórico e explicou a participação do Estado na obra.

“Estamos trabalhando pela restauração do nosso patrimônio histórico que é riquíssimo. E contando com recursos do Governo Federal, por meio do Novo PAC, o Estado fica responsável pela obra. A restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, além de valorizar nosso patrimônio, também reforça, junto com outras ações, a requalificação do Centro do Recife, para que nossa capital seja um lugar bom para frequentar, seja para lazer, trabalho ou turismo”, destacou a governadora.

As ações de conservação e restauro irão abranger cinco ambientes da igreja. Serão restaurados os espaços da nave, o retábulo onde fica o Santíssimo Sacramento, as sacristias, a pia batismal, o painel do Batismo de Cristo e outros.

Assinatura da ordem de serviço contou com a presença da governadora, da vice e do arcebispo de Olinda e Recife | Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco

“Essa restauração é algo muito importante, porque a igreja foi restaurada, mas os bens menores, que têm igualmente grande valor artístico e histórico-cultural, ainda precisam de manutenção. Fé, cultura e história estão profundamente unidas em todos estes elementos que compõem o nosso barroco tão precioso no Recife, em Olinda e adjacências”, declarou o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

A igreja ficará fechada durante a reforma, que tem prazo de 13 meses. Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, toda a atividade religiosa será feita na lateral do templo.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, explicou que a obra ocorre para complementar outra intervenção já realizada.

“No final de 2018, o Iphan concluiu a obra civil da Igreja Matriz de Santo Antônio e, em seguida, a Arquidiocese de Olinda e Recife, proprietária do bem, contratou um projeto para restauração dos bens integrados do monumento, que foi aprovado pela autarquia federal”, detalhou.

